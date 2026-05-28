Avatud tehaste päeval avasid oma uksed ligi 70 tehast üle Eesti

Masin tehases Autor/allikas: ERR
Neljapäeval ja reedel on seitsmes Eesti maakonnas avatud tehaste päev. Huvilistele avab oma uksed ligi 70 tehast seitsmes maakonnas ning neljapäeval külastasid neid kooliõpilased.

Pärnus AQ Components Kodara tehases valmivad lehtmetallist tooted rongitööstusele. Ettevõte on üks neist, kes muidu tavalise inimese jaoks suletud tootmise on avatud tehaste päevaks lahti teinud ja parasjagu toimub ringkäik Kilingi-Nõmme gümnaasiumi õpilastele.

"Alguses ma ei tundnud väga suurt huvi selle vastu, aga nähes, et mis siin tegelikult toimub, siis kindlasti huvi tekkis rohkem küll," ütles kooli 8. klassi õpilane Johanna Maidlas.

AQ Components Kodara inseneeria juht Martin Maripuu sõnul ei tea noored täpselt, mis tehases toimub.

"Nemad mõtlevad tootmisest kui mingist mustast räpasest tööst, kuigi tegelikult, kui me nüüd tuleme siia, me vaatame seda tootmist, on meil automatiseeritud, põhimõtteliselt meil keevitajad käivad triiksärgiga tööl, nii et me tahamegi siis noortele ka näidata, et see tootmine on tegelikult äge ja seda ei tasu mitte mingil moel karta," sõnas Maripuu.

Mõnisada meetrit eemal on oma uksed lahti teinud ka Eesti metallitootja Alise Technic. Seal uudistasid Lihulast kohale sõitnud Lääneranna gümnaasiumi õpilased.

"Tegelikult on päris huvitav, et ma ei tea, äkki on mingi valik mul koolis veel, et seda õppida, näiteks nagu keevitajaks," sõnas Lääneranna gümnaasiumi 8. klassi õpilane Jakob Mändla.

"Me teeme tooteid siis energiasektorile, akupankadele, teeme ka tooteid päästeautodele, õlimahuteid, igasuguseid vahvaid tõstelahendusi," selgitas Alise Technicu tegevjuht Valev-Heiki Allik.

Vaatamata tööstuste automatiseeritusele on tootmises inimeste roll endiselt suur ja üks avatud tehaste päeva mõte on meelitada noori inseneeriavaldkonna juurde.

Avatud tehaste päevade korraldaja Pärnumaal, Birjo Musta sõnul on inseneeriavaldkonnas noori puudu.

"Meil on üleüldse tööstuse valdkonnas pealekasvu puudu, kes siis tegelikult ju meie majandust ja elu Eestis edasi viivad," selgitas ta.

Teist korda korraldatav avatud tehaste päev kasvas üle-eestiliseks eelmisel aastal vaid Tartumaal toimunud ettevõtmisest.

"Näha oli, et kuna inimestel tehastes käimise vastu on huvi niivõrd suur, siis julgeti sellega laieneda ka üle Eesti ja seekord siis on suisa seitse maakonda neljapäeval ja reedel kaasas, kus siis ligi 70 tööstust oma uksed avavad," sõnas Must.

Kui neljapäeval said tehaseid külastada vaid õpilased, siis reedel on tehased avatud kõigile huvilistele.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

