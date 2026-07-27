USA-s Seattle'is hukkus tulistamises kolm inimest

Pühapäeva õhtul toimus USA läänerannikul asuvas Seattle'i linnas tulistamine, milles hukkus vähemalt kaks inimest. Vigastada sai veel mitu inimest, nende hulgas ka kaheaastane laps. USA võimud teatasid hiljem, et tulistamises hukkus kolm inimest.

Seattle'i päästeamet sai väljakutse veidi pärast kella 18 (Eesti aja järgi kell 4 varahommikul). Võimude teatel hukkus kolm ning neli inimest viidi haiglasse. Kõik haiglasse viidud said kuulihaavu ning üks naine viibib kriitilises seisundis, vahendas CNN.

Tulistamine toimus Seattle'i kesklinnas, mille vahetus läheduses toimus iga-aastane toidufestival.

Seattle'i politsei teatel on üks kahtlusalune vahistatud ning teist otsitakse.

Tulistamine oli üks vähemalt 271 massitulistamisest, mis on tänavu USA-s aset leidnud. Massitulistamiseks loetakse juhtumit, kus tulistatakse vähemalt nelja inimest.