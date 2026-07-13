Pariisi lähedal Fontainebleau' metsas möllab suur tulekahju

Prantsuse ametnikud saatsid pühapäeval Pariisi piirkonda kaks tuletõrjelennukit pärast Prantsusmaa pealinnast lõunas Fontainebleau' metsas puhkenud tulekahju, mis häiris liiklust kiirel suvisel reisinädalavahetusel ning raskendas veelgi viimase kuumalaine käes vaevleva piirkonna olukorda.

Tulekahju, mida ametnikud kirjeldasid kui "väga ägedat" ja "erakordselt ulatuslikku", sai alguse hilisel pärastlõunal pealinnast umbes 60 kilomeetrit kagus. Tegemist on endise kuningliku jahipiirkonnaga, mis on tänapäeval täis pikitud vaikseid külasid.

Esmaspäeva varahommikul teatasid ametnikud, et tuli oli levinud 800 hektarile ja levib endiselt edasi, mistõttu suleti osaliselt riigi peamine põhja-lõunasuunaline A6 kiirtee.

Tuletõrjelennukid olid sunnitud pühapäeval pimeduse saabudes oma tegevuse peatama.

Lähedalasuvas Vaudoue' külas evakueeriti umbes 15 kodu ning tuletõrjujad kaitsesid mitut teist piirkonna asulat, teatas kohalik Seine-et-Marne'i tuletõrjeteenistus.

Elanikud kogunesid ärevalt külla, vaadates mööda kihutavaid päästeautosid ja püüdes telefonitsi välja selgitada, kas nende kodud on endiselt ohus.

"Ilma tuletõrjelennukiteta oleksid teised külad juba evakueeritud," ütles tuletõrjeoperatsiooni juhtiv Olivier Compta.

Leekide ohjeldamisega tegeles umbes 400 tuletõrjujat. Tulekahju puhkes vahetult enne 14. juuli riigipüha ja suvepuhkuste hooaja esimesel suurel väljasõidunädalavahetusel.

Liiklus oli häiritud nii piirkonna maanteedel kui ka riigi kaguossa viival kiirraudteeliinil.

Prantsusmaa riikliku tuletõrjujate liidu esindaja Eric Brocardi sõnul on see esimene kord, kui tavaliselt kuivemast ja kuumemast riigi lõunaosast on saadetud kustutuslennukid Pariisi piirkonna tulekahjusid kustutama.

Ta lisas, et põlengu kustutamisel aitasid kaasa ka kaks tuletõrjekopterit ja üks vaatluslennuk.

"Eesmärk on päästa elusid ja vara," ütles ta hiljem tule levides.

Varem tegelesid tuletõrjujad tulekahjuga, mis blokeeris Pariisist itta kulgeva maantee ja häiris Lõuna-Prantsusmaale suunduvat kiirrongiliini.

Prantsusmaa raudteefirma SNCF teatas pühapäeva õhtul, et Pariisi Gare de Lyoni jaama saabuvatel ja sealt väljuvatel rongidel esineb kuni kuuetunniseid hilinemisi.

Pariisi piirkonda ja suurt osa ülejäänud Prantsusmaast tabab praegu alates maist kolmas kuumalaine, mis suurendab tulekahjude ohtu.

Kolm kuumalainet on toonud kaasa temperatuurirekordid mitmes Euroopa riigis ning põhjustanud hinnanguliselt tuhandeid liigsuremusjuhtumeid Belgias, Suurbritannias, Prantsusmaal ja Hispaanias.

Mitmed teised Euroopa riigid on samuti silmitsi seisnud rekordiliste keskmiste temperatuuridega.

Prantsusmaal on kuumalaine ajendanud ametnikke sulgema ka kolm riigi tuumaelektrijaama.

Tour de France'i velotuuri korraldajad lühendasid pühapäevast etappi 30 kilomeetri võrra, kuna temperatuur marsruudil lähenes 40 kraadile.

Siseminister Laurent Nuñez, kes külastab esmaspäeval Fontainebleau'd, ütles, et metsatulekahjud on sel aastal juba laastanud 17 000 hektarit.