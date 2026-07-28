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Ukraina ründas Moskva oblasti tööstusrajatist, osa Krimmist jäi elektrita

Välismaa
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Ukraina ründas Moskva oblasti tööstusrajatist
Ukraina ründas Moskva oblasti tööstusrajatist Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina jätkas ööl vastu teisipäeva rünnakuid Venemaal asuvate sihtmärkide vastu. Meedias levivad väited, et Ukraina ründas Moskva oblastis asuvat teraskonstruktsioonide tehast ning okupeeritud Krimmis asuvat elektritaristut.

Oluline  Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval,  28. juulil kell 7.05:

- Ukraina ründas Moskva oblastis asuvat tööstusrajatist, osa Krimmist jäi elektrita;

- Zelenski rääkis Portsmouthis asuvatest Ukraina miinitõrjelaevadest.

Ukraina ründas Moskva oblastis asuvat tööstusrajatist, osa Krimmist jäi elektrita

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina jätkas ööl vastu teisipäeva rünnakuid Venemaal asuvate sihtmärkide vastu. Meedias levivad väited, et Ukraina ründas Moskva oblastis asuvat teraskonstruktsioonide tehast ning okupeeritud Krimmis asuvat elektritaristut. 

Meedias levivad ka väited, et Moskva oblastis läks põlema järjekordne Wildberriesi logistikakeskus.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina ründas Moskva oblasti Tšehhovi linnas asuvat teraskonstruktsioonide tehast. Samuti rünnati okupeeritud Krimmis Feodossia linna elektrialajaama, mille tagajärjel jäi suur osa linnast elektrita.

Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Brovdi ütles, et droonid on viimase kolme päeva jooksul tabanud Krimmis 14 energeetikarajatist. See on poolsaarel elektrikatkestusi süvendanud veelgi. 

Venemaa poolt ametisse seatud energiaettevõte Krõmenergo teatas, et Krimmis on jõustunud elektripiirangud. Ettevõte viitas pärast Ukraina rünnakuid keerulisele olukorrale poolsaare loode-, ida- ja lõunaosas.

"Katkestused toimuvad lühikese etteteatamisega. Olenevalt olukorrast igas elektrivõrgu piirkonnas," seisis Krõmenergo teates.

"Praegu ei ole võimalik poolsaare mõnedesse asulatesse elektrit tarnida," lisati Krõmenergo  avalduses.

Elektrivarustuse olukord halvenes Krimmis juba varem, kui Ukraina võttis üha enam sihikule energeetikarajatisi. Okupeeritud poolsaare Vene võimud on teatanud laialdastest voolukatkestustest. 

Sevastopoli okupatsioonivõimude kuberner Mihhail Razvožajev tunnistas esmaspäeva hommikul, et linna elektrivarustus on ajutiselt piiratud vajaliku meetmena ja avalikud teenused on lülitunud varutoitele.

Zelenski rääkis Portsmouthis asuvatest Ukraina miinitõrjelaevadest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et viit praegu Ühendkuningriigis paiknevat Ukraina miinitõrjelaeva kasutatakse pärast sõja lõppu Ukraina veekogude miinidest puhastamiseks.

"Portsmouthi mereväebaasi külastuse ajal käisime koos Ühendkuningriigi peaministri Andy Burnhamiga miinitõrjelaeva Tšerkassõ pardal. Ukraina sai selle laeva Ühendkuningriigilt 2023. aasta jaanuaris. Kokku paikneb Portsmouthi mereväebaasis viis Ukraina miinitõrjelaeva ehk Melitopol, Mariupol, Henitšesk, Tšerkassõ ja Tšernihiv," ütles Zelenski.

Riigipea rõhutas, et laevad jäävad Portsmouthi kuni sõja lõpuni ning saavad seejärel läbi viia miinitõrjeoperatsioone Ukraina vetes.

"Ukraina on mereriik ja me töötame pidevalt selle nimel, et tugevdada oma võimekust selles valdkonnas. Tänan Ühendkuningriiki ja kõiki meie partnereid, kes meid selles aitavad," sõnas Zelenski.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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