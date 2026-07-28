Merz viis lõpule nädal aega väldanud valitsusremondi

Valitsusremondi pani eelmisel nädalal käima CDU parlamendifraktsiooni esimehe Jens Spahni tagasiastumine, mis oli tingitud vaidlustest seoses surrogaatema kasutamisega lapse saamiseks.

Pärast Spahni lahkumist sai parlamendifraktsiooni juhiks Merzi kantselei juht Thorsten Frei. Tema järel nimetati kantselei juhiks senine terviseminister Nina Warken, kellest sai esimene naine sellel mõjukal ametikohal. Terviseministriks sai omakorda CDU peasekretär Carsten Linnemann ning partei uueks peasekretäriks nimetati Franziska Hoppermann.

Merz vahetas seejärel esmaspäeval välja ka transpordiministri. Merz teatas, et Patrick Schniederi asemel saab transpordiministriks Steffen Bilger. Viimase ülesandeks saab ka riigile kuuluva raudteefirma Deutsche Bahni reformimine.

Merz põhjendas ministri väljavahetamist sellega, et pärast 500 miljardi euro suuruse taristufondi loomist peab investeeringute elluviimine oluliselt kiirenema. Kantsleri sõnul tuleb laenurahaga rahastatavad projektid kiiresti käivitada, et anda Saksamaa majandusele uut hoogu, vahendas Financial Times.

Merz ise on aga üha suurema surve all, sest Saksamaa majandus on raskustes ning nii kantsleri kui ka tema kodupartei toetus on langenud.

Merz püüdis viimaste muudatustega tugevdada oma murenevat positsiooni, kuid selle asemel on rahulolematus tema parteis hoopis kasvanud. Kõige rohkem tekitas meelepaha Schniederi väljavahetamine. Minister sai oma vallandamisest teada tekstsõnumi teel.

"Viis, kuidas Schniederit koheldakse, häirib ja vihastab mind," kirjutas sotsiaalmeedias Peter Altmaier, kes oli Angela Merkeli valitsuses majandusminister. Altmaieri postitust jagas seejärel Gordon Schnieder, kes on Reinimaa-Pfalzi liidumaa peaminister ja vallandatud transpordiministri vend.