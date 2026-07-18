Saksa CDU seadusandja astus surrogaatluse kasutamise tõttu tagasi

Tagasiastumise ajendas skandaal, mis puhkes Spahni otsuse üle kasutada USA-s surrogaatema teenuseid, kuigi see on Saksamaal keelatud.

"Viimastel päevadel olen jõudnud arusaamisele, et minu isiklik õnn – pere loomine koos abikaasaga ja isaks saamine – ei sobi kokku minu poliitilise ametiga," kirjutas CDU parlamendifraktsiooni esimees Spahn kolleegidele saadetud kirjas.

CDU on kategooriliselt surrogaatemaduse vastu ning hääletas viimati veebruaris toimunud parteikongressil Saksamaal kehtiva keelu säilitamise poolt.

Merz tervitas Spahni tagasiastumist, öeldes, et otsus oli õige ja vältimatu.

Tunnustades Spahni panust CDU võimule naasmisel, lisas kantsler siiski: "Usaldusväärsus on poliitikas kõige väärtuslikum vara."

Spahn ja tema abikaasa said hiljuti lapse, kes sündis surrogaatemale Ühendriikides. Uudis jõudis Saksa meediasse selle nädala alguses.

Uudis pälvis kohe kriitikat CDU-siseselt, kus nõuti Spahni tagasiastumist. Samuti süüdistasid teised poliitikud teda silmakirjalikkuses.

Spahn üritas end esialgu kaitsta, öeldes reedel ajalehele Bild, et oli pikalt endaga maadelnud, sealhulgas surrogaatluse teemal, enne kui lõpuks otsustas sel viisil lapse saada.

Laupäeval tunnistas Spahn aga kolleegidele: "Tasakaalu leidmine minu isikliku otsuse vahel saada laps surrogaatema abil ja mõistetavate ootuste vahel, mis mulle kui meie parlamendirühma esimehele on seatud, on osutunud oodatust keerulisemaks."

Opositsioonipoliitikud tervitasid Spahni tagasiastumist.

Äärmusvasakpoolse erakonna Die Linke üks juhte Luigi Pantisano ütles, et Spahni otsus palgata USA-s surrogaatema toob esile topeltstandardid.

"Seadus kehtib alati tavainimestele, kuid tipp-poliitikute jaoks ilmselt ainult seni, kuni neil on piisavalt raha, et neist välismaal mööda hiilida," ütles Pantisano ajalehele Rheinische Post.

Spahnile lähedalseisvad allikad ütlesid ajakirjale Focus, et paari otsuse langetamisel sai määravaks asjaolu, et USA seadused on suunatud naiste kaitsmisele.

46-aastane Spahn oli endise kantsleri Angela Merkeli valitsuses COVID-19 pandeemia ajal tervishoiuminister.

Viimastel aastatel sai temast CDU parema tiiva üks tuntumaid eestkõnelejaid, kes propageeris eelkõige karmimat immigratsioonipoliitikat.