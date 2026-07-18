X!

Saksa CDU seadusandja astus surrogaatluse kasutamise tõttu tagasi

Välismaa
Jens Spahn.
Jens Spahn. Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Välismaa

Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi paremtsentristliku erakonna CDU üks juhtfiguure Jens Spahn astus laupäeval surrogaatemadust puudutava skandaali tõttu oma ametikohalt tagasi, teatasid parteiallikad.

Tagasiastumise ajendas skandaal, mis puhkes Spahni otsuse üle kasutada USA-s surrogaatema teenuseid, kuigi see on Saksamaal keelatud.

"Viimastel päevadel olen jõudnud arusaamisele, et minu isiklik õnn – pere loomine koos abikaasaga ja isaks saamine – ei sobi kokku minu poliitilise ametiga," kirjutas CDU parlamendifraktsiooni esimees Spahn kolleegidele saadetud kirjas.

CDU on kategooriliselt surrogaatemaduse vastu ning hääletas viimati veebruaris toimunud parteikongressil Saksamaal kehtiva keelu säilitamise poolt.

Merz tervitas Spahni tagasiastumist, öeldes, et otsus oli õige ja vältimatu.

Tunnustades Spahni panust CDU võimule naasmisel, lisas kantsler siiski: "Usaldusväärsus on poliitikas kõige väärtuslikum vara."

Spahn ja tema abikaasa said hiljuti lapse, kes sündis surrogaatemale Ühendriikides. Uudis jõudis Saksa meediasse selle nädala alguses.

Uudis pälvis kohe kriitikat CDU-siseselt, kus nõuti Spahni tagasiastumist. Samuti süüdistasid teised poliitikud teda silmakirjalikkuses.

Spahn üritas end esialgu kaitsta, öeldes reedel ajalehele Bild, et oli pikalt endaga maadelnud, sealhulgas surrogaatluse teemal, enne kui lõpuks otsustas sel viisil lapse saada.

Laupäeval tunnistas Spahn aga kolleegidele: "Tasakaalu leidmine minu isikliku otsuse vahel saada laps surrogaatema abil ja mõistetavate ootuste vahel, mis mulle kui meie parlamendirühma esimehele on seatud, on osutunud oodatust keerulisemaks."

Opositsioonipoliitikud tervitasid Spahni tagasiastumist.

Äärmusvasakpoolse erakonna Die Linke üks juhte Luigi Pantisano ütles, et Spahni otsus palgata USA-s surrogaatema toob esile topeltstandardid.

"Seadus kehtib alati tavainimestele, kuid tipp-poliitikute jaoks ilmselt ainult seni, kuni neil on piisavalt raha, et neist välismaal mööda hiilida," ütles Pantisano ajalehele Rheinische Post.

Spahnile lähedalseisvad allikad ütlesid ajakirjale Focus, et paari otsuse langetamisel sai määravaks asjaolu, et USA seadused on suunatud naiste kaitsmisele.

46-aastane Spahn oli endise kantsleri Angela Merkeli valitsuses COVID-19 pandeemia ajal tervishoiuminister.

Viimastel aastatel sai temast CDU parema tiiva üks tuntumaid eestkõnelejaid, kes propageeris eelkõige karmimat immigratsioonipoliitikat.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

lõpulahing

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:45

Duplantis jättis võistluse pooleli, võimsa kaarega üllatas USA kettaheitja

18:39

Saksa CDU seadusandja astus surrogaatluse kasutamise tõttu tagasi

18:38

RALLIBLOGI | Pidurdamatu Pajari hoog ei rauge, Virves WRC2-s esikohal Uuendatud

18:25

Päevakaja (18.07.2026 18:00:00)

18:22

Antonelli hõivas Spas parima stardikoha

18:15

Ukraina ründas Moskva regiooni sadade droonidega Uuendatud

18:07

Teemantliiga etapil sündis miilijooksu maailmarekord

17:48

Möödus pool sajandit Aavo Pikkuusi olümpiavõidust

17:15

Henri Apri uuendas kaks korda Eesti U-20 rekordit teivashüppes

16:33

Warholm võttis brasiillaselt maailma hooaja tippmargi

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

18:15

Ukraina ründas Moskva regiooni sadade droonidega Uuendatud

17.07

Norra põlengus hävis üle 50 kodu

17.07

Haridusministeerium tegi koolivaheaegade graafiku taas ringi Uuendatud

17.07

Soojal suvepäeval valitseb Tallinna raekoja platsi restoranides tühjus

18:38

RALLIBLOGI | Pidurdamatu Pajari hoog ei rauge, Virves WRC2-s esikohal Uuendatud

10:37

Iraan vastas USA rünnakutele löökidega Pärsia lahe riikide vastu

17.07

Juriidiliselt naissoost Saksa neonats paigutati ümber meestevanglasse

17.07

Putini toetus kukkus järsult

08:38

Norra suurpõlengu kustutustööd jätkuvad ka laupäeval

07:05

Taro käis kapot kontrollimas Uuendatud

ilmateade

SPORT

18:45

Duplantis jättis võistluse pooleli, võimsa kaarega üllatas USA kettaheitja

18:38

RALLIBLOGI | Pidurdamatu Pajari hoog ei rauge, Virves WRC2-s esikohal Uuendatud

18:22

Antonelli hõivas Spas parima stardikoha

18:07

Teemantliiga etapil sündis miilijooksu maailmarekord

loe: kultuur

15:15

Galerii: Käinas algas festival Hiiu Folk

13:15

Galerii: Käbliku Beer Camp & Rock'n'Roll festivali esimene päev

12:29

Arvustus. Kuidas helilooja kuu peale aeti

10:46

Michael Pärt: Arvo Pärdi pärandit peab hoidma tervikuna, et seda ei saaks ära kasutada

loe: eeter

12:13

Inga: fotograafiaõpingud avasid mu peas palju uusi sahtleid

11:32

Vahur Kersna: Eestis on tehtud kõrgetasemelist televisiooni

10:46

Michael Pärt: Arvo Pärdi pärandit peab hoidma tervikuna, et seda ei saaks ära kasutada

17.07

Evelin Seppar: pärast laste sündi esiettekande tähtsus muutub

Raadiouudised

17.07

Brüssel tegi ettepaneku leevendada heitkogustega kauplemise süsteemi

17.07

Päevakaja (17.07.2026 18:00:00)

17.07

Narva ootab riigilt abi Kudruküla ojasängi ja suudme puhastamiseks

17.07

Jahimehed alustasid seakatku ennetamiseks drooniseiret

17.07

Haridusministeerium tegi koolivaheaegade graafiku taaskord ümber

17.07

Hiina tahab tehisaru arendamisel haarata maailmas juhtrolli

17.07

Raadiouudised (17.07.2026 15:00:00)

17.07

Raadiouudised (17.07.2026 12:00:00)

17.07

Koolitõrge on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud

17.07

EK avalikustab muudatused heitkogustega kauplemise süsteemis

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo