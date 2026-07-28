Reklaamiloojad: tehisaru liigne kasutus kahandab ettevõtte usaldusväärsust

Üha arenev tehisaru on võimas tööriist, mida kasutatakse ka reklaamimaailmas järjest enam. Reklaamiloojate sõnul võib liigne või vale kasutus soodustada aga valeinfo levikut, mille tulemusena võib klient petta saada ja ettevõte kaotada usaldusväärsust.

Viimasel ajal on meedias räägitud tehisaruga loodud ürituseplakatitest ja reklaamidest.

Turundajate liidu tegevjuhi Anniken Haldna sõnul kasutab tehisaru reklaamiloomes juba ligi 80 protsenti rahvusvahelistest ettevõtetest, põhjusteks raha ja aja kokkuhoid. Siiski lisas Haldna, et eelkõige kasutatakse tehisaru tööristana ning reklaami loojad on ikkagi inimesed.

"Inimloovus, inimstrateegiline vaade ja mõõde sellele turundusele – see on kriitiliselt tähtis," rõhutas Haldna.

Reklaamiagentuuri Tabasco loovjuht Alvar Lonks märkis, et tehisaru muudab töö kiiremaks ja sujuvamaks.

"Agentuuri seisukohast ma saan öelda seda, et meil on näiteks lihtne kavandeid teha, et kui vanasti pidi palju joonistama ja sellele läks palju töötunde, siis kavandite tegemine tänu AI-le on lihtsam," ütles Lonks.

Siiski tõi Lonks välja, et tehisarul puudub loovus ning kvaliteetset ja eristuvat reklaami on keeruline otsast lõpuni luua. Samas on tehisaru lahenduste kasutamine tema sõnul ka tulevikus reklaamiloome osa, kuid ta rõhutas, et seda tuleb teha ilma inimesi petmata.

"Inimestele üldjuhul meeldivad reklaamid, mis neid kõnetavad, mis räägivad nende keeles või näitavad neile tuttavaid pilte. Seal on see autentsus, mis mängib rolli," lausus Lonks.

Suurimaks väljakutseks peab Haldna ettevõtete eristumist, sest tehisaru loodud reklaamid on ühetaolised. Murekohana toob tõi välja valeinfo leviku ning kliendi usalduse võitmise.

"Kriitiline mõtlemine, mis puudutab tehisaru kasutamist turunduses on väga-väga tähtis ja seda meie liidu vaatest ka. Kindlasti suuname inimesi kriitiliselt mõtlema ja mõtlema ka selle usalduse fakti peale. Esimesed uuringud globaalselt jällegi ütlevad, et inimesed tegelikult ei usalda AI-ga tehtud reklaame," rääkis Haldna.

Kuigi nii Haldna kui Lonks leiavad, et tehisaru on reklaami tootmiseks kasulik tööriist, jääb nende sõnul reklaamiloome siiski inimkeskseks.

"Agentuuri südames on loovinimesed, mitte tehisaru. See inimpilk on ülimalt oluline selleks, et me teeksime väärtuslikku ja päriselt inimestele kordaminevat turunduskommunikatsiooni," sõnas Haldna.

Lonks märkis, et AI-d peab oskama loovalt kasutada.

"See ei ole see, et kirjutad ühe käsu, saad mingisuguse tulemuse ja siis trükid selle kohe suure plakati peale," ütles Lonks.