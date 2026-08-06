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Uus liinivõrk tõi pealinnas kaasa tehnilised tõrked ja segaduse peatustes

Eesti
Liiklus Tallinna kesklinnas
Liiklus Tallinna kesklinnas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

1. augustil jõustunud muudatused Tallinna ühistranspordivõrgus on toonud kaasa mitmeid tehnilisi tõrkeid ja pahameelt reisijates, kes seisavad silmitsi puuduvate liinisiltidega. Abilinnapea Joel Jesse sõnul on tegemist üleminekuaja paratamatusega ning probleemidega tegeletakse.

Tallinna ühistranspordis alustasid augusti alguses sõitmist uued akutrollid ning viidi sisse ühistranspordiliinide uuendused, mis puudutasid suisa kolmandikku pealinna liinivõrgust. Kuigi ametnike kinnitusel möödus esimene nädalavahetus suuremate tõrgeteta, on igapäevane liikluspilt toonud esile, et infot pole liiklejatele piisavalt.

Näiteks kirjeldas üks ühistranspordikasutaja, et Vineeri peatuses pole vahetatud seal peatuvate busside numbreid infosildil. Näiteks, et buss number 14 seal enam ei peatu, aga sõidavad 1 ja 19. "On pandud uued sõidugraafikud, aga buss number 1 graafik on seal selline, nagu see sõidaks ainult 5-6 paiku hommikul, kuigi äpis näitab ikka normaalset graafikut," kirjeldas linnakodanik.

Samuti polnud nädala alguses tähistatud bussipeatusi terve Liivalaia tänava ulatuses.

Jesse nentis, et siltide vahetamine on ajamahukas protsess ja palus sõitjatelt kannatust.

"Sõidupeatusi oli ligikaudu 500 ja liinivõrgu pildid uuendatakse umbes 1000 peatuses. Kleebised olid peatustes olemas, et pöörata tähelepanu sellele, et liinivõrk muutub, ja seda tuleks jätkuvalt silmas pidada," lausus Jesse.

"Kuna varasem bussigraafik töötas juuli lõpuni, ei olnud võimalik väga palju varem alustada, sest see oleks tekitanud segadust. Eks see üleminekuaeg selline on. Kuna peatusi, kus peab tähiseid vahetama, on palju, alustati osadega juba enne 1. augustit, aga mõned tööd on kindlasti veel lõpetamisel. Usun, et siin võib veel mõningate peatustega nädal-kaks aega minna, aga loodame, et kõik valmib võimalikult kiiresti. Töövõtjad on lubanud, et toimetavad väga aktiivselt," rääkis Jesse.

Lisaks tegematajätmistele infosiltidega kimbutavad uut liinivõrku ka uue veeremiga seotud tehnilised probleemid. Muresid on esinenud nii uute trammide kui ka akutrollide liininumbrite kuvamisega, samuti nõuab uus tehnika juhtidelt kohanemist.

"Tehnilise poole pealt oli trammide ja trollide liininumbritega mõningaid tõrkeid. Osad on saanud lahenduse, kuid trammidel osade lahendamisega veel tegeletakse. On olnud ka tõrkeid akutrollidel. Iga uus veerem on ju tegelikult uus ka juhtidele. Võtab natuke harjutamist ja uue veeremiga sissetöötamist, et tekiks käetunnetus, kuidas õiged rõhud üles saada ning liinil olles õigesti peale arvata," selgitas abilinnapea.

"Siin võib olla mõningaid tehnilisi tähelepanekuid või miski vajab korrigeerimist, timmimist ja reguleerimist, kuid üldkokkuvõttes on ikkagi hästi läinud. Lisaks peab ütlema, et sõidukijuhid on väga tublid olnud. Juhid on ennast kenasti uute teekondadega kurssi viinud ja eksimusi polnud liinil olles praktiliselt üldse," rääkis ametnik.

Elektri puudumine ei lase paigaldada elektroonilisi tabloosid

Ka varem on linlaste kriitikat pälvinud asjaolu, et mitmetes suurtes sõlmjaamades, nagu Hobujaama ja Keskturg, puuduvad jätkuvalt elektroonilised infotablood, mis kuvaksid busside ja trammide väljumisaegu. Isegi äsja valminud uues Bussijaama trammiootepaviljonis seda pole.

Jesse selgitusel takistab tabloode paigaldamist puudulik elektrivõrk, sest paljud peatused saavad voolu vaid koos pimedal ajal süttiva tänavavalgustusega ning iseseisvat ööpäevaringset elektriühendust neis pole.

"Mõnikord õhtuti vaadatakse, et peatuses on ju elekter olemas ja valgusti töötab, aga see valgustus tuleb tänavavalgustuse toitekaablist. Päevasel ajal on tänava või magistraaltänava valgustite toide väljas ja see lülitatakse konkreetsest punktist sisse. Infotabloo paigaldamine aga eeldab, et peatuses on ööpäevaringne toide olemas," lausus Jesse.

Jesse lisas, et liitumisi luuakse ja süsteeme ehitatakse ajapikku ringi, et lahendada infopuudus, kuid see protsess võtab aega.

Lähinädalatel soovitatab abilinnape linlastel oma teekond hoolikalt läbi mõelda ning graafikuid kontrollida aadressilt transport.tallinn.ee.

Toimetaja: Mari Peegel

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