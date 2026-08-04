Riik plaanib osta 20 miljoni euro eest tehisaru arvutusvõimsust

Eesti ettevõtjatel, tehnoloogiasektoril ja teadusasutustel on avanenud võimalus lüüa kaasa Euroopa Liidu tehisaru gigatehaste suurhankes, mille raames plaanib ka Eesti riik hankida kuni 20 miljoni euro väärtuses kõrgjõudlusega arvutusteenuseid Eestisse rajatavast tehisaru gigatehase harult.

Euroopa kõrgjõudlusega arvutuse ühisettevõtte (EuroHPC) äsja väljakuulutatud hanke kogumaht ja strateegiline siht on suured: kogu Euroopa peale soovitakse rajada kuni seitse tehisaru gigatehast, millest ühishankes osalevad liikmesriigid ja Euroopa Komisjon soetavad teenust kokku kuni 10 miljardi euro väärtuses, teatas justiits- ja digiministeerium.

Hankes osaleb lisaks Eestile veel 17 Euroopa Liidu liikmesriiki, kes on sõlminud ühishanke lepingu.

Hankele on oodatud pakkumusi esitama spetsiaalselt selleks loodud konsortsiumid, mis võivad ühendada nii ettevõtteid, avaliku sektori asutusi, investoreid kui ka teisi partnereid.

Seega saavad ka Eesti ettevõtted moodustada konsortsiume ja esitada oma pakkumused otse Euroopa kõrgjõudlusega arvutuse ühisettevõttele digitaalse süsteemi eSubmission kaudu.

Hankel edukaks osutunud konsortsiumitelt saavad ühishankes osalevad riigid ja ka Euroopa Komisjon hiljem ühiselt hankida ja garanteerida ligipääsu vajalikule andmetöötlusvõimsusele.

Loodavad tehased ei pea paiknema ilmtingimata ühes riigis, vaid võivad koosneda ka piiriülesest ja hajutatud tehisaru taristust. Eesti valitsus on justiits- ja digiministeeriumi kaudu valmis ostma aastatel 2028–2032 kokku kuni 20 miljoni euro ulatuses tehisaru kõrgjõudlusega arvutusteenust sellelt konsortsiumilt, mis rajab hankes edukaks osutumisel uue põlvkonna tehisaru andmekeskuse haru Eestisse.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. november 2026. Lepingute sõlmimiseni plaanitakse jõuda 2027. aasta alguses ning esimesed tehisaru andmekeskused peaksid tööd alustama hiljemalt 18 kuud pärast lepingute allkirjastamist.

Euroopa Komisjoni hanke eesmärk on tugevdada Euroopa tehnoloogilist suveräänsust ja tagada siinsetele idufirmadele, suurettevõtetele, teadlastele ning avalikule sektorile ligipääs infrastruktuurile, mida läheb vaja muu hulgas suurte tehisaru keelemudelite treenimiseks ja andmetöötluseks.