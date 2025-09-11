Tallinn algatas filmilinnaku ala detailplaneeringu

Tallinna linnaplaneerimise amet algatas Paljassaare tee 5 ja 7 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu Põhja-Tallinnas, kuhu peaks kerkima filmilinnak. Linnaku ehitushange peaks lähiajal välja kuulutatama.

Planeeringuala suurus on ligikaudu seitse hektarit. Eesmärk on kujundada piirkonnale uus identiteet ja arengupotentsiaal, sealhulgas rajada maailmatasemel filmistuudio.

Territoorium asub Paljassaare tee, Laevastiku tänava ja raudtee vahelisel alal, kuhu kavandatakse 4–6-korruselisi äri- ja tootmishooneid. Detailplaneering määrab ka kruntide kasutustingimused, haljastuse ja heakorra põhimõtted, juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendused.

Abilinnapea Kaarel Oja ütles, et lähiajal algab ehitushange. "Selle töö kõrval oleme aga alati silmas pidanud, et filmilinnakul peab säilima perspektiiv tulevikus laieneda," lisas ta.

Abilinnapea Madle Lippus ütles, et kuigi praegu on sellel inimese loodud poolsaarel veel valdavalt tööstusmaastik, siis annab algatatud planeering võimaluse Tallinnasse tuua uus arengupotentsiaal filmilinnaku ja seda teenindava taristu ehitamiseks.

Ala hõlmab riigi ja linna omandis olevaid kinnistuid ning arvestab olemasolevate kaitsevööndite ja looduskaitseliste piirangutega. Planeering on kooskõlas Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringuga ning koostatava Põhja-Tallinna üldplaneeringuga, mille järgi on tegemist peamiselt ettevõtlusele suunatud segahoonestusalaga.

Detailplaneeringu eskiislahenduse koostas K-Projekt AS. Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata, kuna kavandatav tegevus ei kuulu vastava kohustuse alla, teatas linnavalitsus.

Põhja-Tallinna rajatav filmilinnak on üks viiest riigikogu poolt kinnitatud riiklikult tähtsast kultuuriobjektist, mille ehitamist aitab finantseerida kultuurkapital.

Seniste arvutuste järgi läheb filmilinnaku esimene etapp maksma veidi üle 20 miljoni euro. Filmilinnakut arendab Tallinnfilm.