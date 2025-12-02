X!

Lahkuv abilinnapea näeb Tallinna koalitsioonileppe sättes Solmani erahuvi

Eesti
Riina Solman ja Tallinna linnapeakandidaat Peeter Raudsepp.
Riina Solman ja Tallinna linnapeakandidaat Peeter Raudsepp. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsuse ametist lahkuv abilinnapea Kaarel Oja (SDE) leiab, et pealinna uue võimuliidu koalitsioonileppes sisalduv plaan renoveerida Veskimetsa ratsabaas edendab võimaliku tulevase abilinnapea Riina Solmani (Isamaa) abikaasa erahuve, kuna viimane on ratsabaasi rentiva ettevõtte tegelik kasusaaja. Solman ise näeb süüdistuses poliitilist spinni ega pea seda tõsiseltvõetavaks.

Esmaspäeval allkirjastatud Keskerakonna ja Isamaa Tallinna koalitsioonilepingu spordipeatükis on välja toodud eesmärk renoveerida riigi ja erasektori koostöös Veskimetsa ratsakeskus.

Tallinnas seni spordi, kultuuri ja korrakaitse valdkonna abilinnapea ametit pidanud Kaarel Oja kirjutas seepeale sotsiaalmeedias, et ehkki Veskimetsa on vaieldamatult halvas seisus, ei ole see objektiivselt hädasti investeeringut vajavate sporditaristuobjektide eesotsas, arvestades jääväljakute defitsiiti, puudulikku jalgpallitaristut ning vajadust rajada Haaberstisse ja Mustamäele spordikeskus.

"Miks Isamaa ja Keskerakond seda siis teevad?" küsis Oja ja vastas ise, et Tallinna linnale kuuluvat baasi rendib Veskimetsa Tall OÜ, kes opereerib seda üheskoos SA-ga Tallinna Ratsaspordikool, mõlema asutuse juht on aga Riina Solmani abikaasa.

Äriregistri andmed näitavad, et Veskimetsa Talli tegelik kasusaaja on tõepoolest selle juhatuse liige Peeter Solman ning ta kuulub ka Tallinna Ratsaspordikoolis juhatusse, olles ühtlasi üks ettevõtte kuuest tegelikust kasusaajast.

ERR uuris Riina Solmanilt, mis põhjusel ja kelle algatusel just ratsakeskuse renoveerimine koalitsioonileppesse jõudis. Solmani sõnul pole see kuidagi isiklikult temaga seotud.

"Alustame sellest, et see pole initsiatiiv, vaid sõnastatud koalitsioonilepingu punktina väga üldsõnaliselt," lausus Solman. "Kuskil pole kirjas, et see renoveeritakse täielikult. See on üks linnavaraobjekte, mis on täielikult amortiseerunud, kus on elusolendid, hobused, ja käivad ratsutamas lapsed. Seal sajab katus läbi ja elektrisüsteemid on umbes aastast 1990."

Solmani sõnul vajab maja renoveerimist ning kuna tegu on linnavaraga, on linnal ka hoolsuskohustus.

Ehkki ratsasport on treeningute hinnakirja vaadates pigem elitaarne hobi, mida paljud pered oma lapsele võimaldada ei saa, tõi Solman välja, et baasi seis on sedavõrd halb, et hädapärased tööd on tarvis ära teha, võimaldamaks laste treeningute, aga ka ratsavõistluste jätkumist.

"Varasemalt on kõik abilinnapead seal järgemööda käinud inspekteerimas ja leidnud, et võib-olla peaks selle üldse maha võtma ja uuesti ehitama," lisas Solman.

Oja viiteid tema abikaasa seostele ratsakeskusega peab Solman konkurendi pahatahtlikuks halvustamiseks. Solman märkis, et Oja abilinnapeaks oleku ajal sai Tallinna linnateater, kus töötavad Oja lähikondlased, linnalt renoveerimiseks miljoneid eurosid (Kaarel Oja abikaasa Ursula Ratasepp töötab Tallinna linnateatris näitlejana - toim).

"Korruptsioonivastane seadus seab abilinnapeale piirangud huvide konflikti ennetamiseks ja vältimiseks. Mina ametiisiku ülesandeid täites olen alati järginud ja järgin edaspidi nõuet, et mina ega minuga seotud isikud ei saaks mingeid eeliseid minu ametiposti tõttu," lausus Solman.

Ta lisas, et isegi hüpoteetilise huvide konflikti tekkimisel oleks tal taandumiskohustus, mis välistab ka igasuguse näilise huvide konflikti.

"Minu hinnangul on see spinn," märkis võimalik tulevane abilinnapea.

Toimetaja: Karin Koppel

