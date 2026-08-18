Prantsusmaa uurib Vene desinformatsioonikampaaniat tsentristide vastu

Prantsuse prokuratuur on alustanud uurimist seoses arvatava Vene desinformatsioonikampaaniaga, mis on suunatud järgmise aasta presidendivalimiste tsentristlike kandidaatide vastu, teatas Pariisi prokuratuur teisipäeval.

Prantsuse valitsus on sügavalt mures, et Venemaa võib sekkuda 2027. aasta valimistesse eesmärgiga aidata Ukraina vastu peetava sõja taustal Élysée paleesse Kremli-sõbralikum kandidaat.

Prokuratuur uurib sotsiaalmeediasse postitatud süvavõltsinguid ja võltsreportaaže, mis on suunatud kahe peamise tsentristliku kandidaadi, endiste peaministrite Édouard Philippe'i ja Gabriel Attali vastu, teatas Pariisi prokuratuur uudisteagentuurile AFP.

Varem oli juba alustatud uurimist seoses desinformatsioonikampaaniaga vasakpoolse poliitiku Raphaël Glucksmanni vastu, kes pole veel ametlikult kandideerimisest teatanud, kuid kellelt seda üldiselt oodatakse.

Võltsitud sisu ilmus platvormil X postitustena, mis esinesid tuntud Prantsuse meediaväljaannete nime all ja väitsid valelikult, et Attal põeb Parkinsoni tõbe ning Philippe on haigestunud.

Samal ajal rünnati Glucksmanni valeinformatsiooniga tema partneri, tuntud uudisteankru Léa Salamé kohta, kes juhib telekanali France 2 peamist õhtust uudistesaadet.

Anonüümsust palunud julgeolekuallikas ütles, et need operatsioonid on praegu veel vähe tähelepanu pälvinud, kuid need on kampaania algusest saadik esimesed, mis on võtnud otseselt sihikule presidendikandidaadid.

"Prokuratuuri samm näitab, et õigusasutused suhtuvad tõsiselt nende digitaalsete sekkumistaktikate tõsidusse ja vajadusse kaitsta demokraatliku arutelu terviklikkust, mida püütakse moonutada", teatas Attali juriidiline meeskond teisipäeval.

"On äärmiselt oluline tõdeda lihtsat fakti: me ei saa lubada Vladimir Putini Venemaal manipuleerida 2027. aasta presidendivalimistega, mis on Prantsuse rahva jaoks elulise tähtsusega," ütles Glucksmann.

Julgeolekuallika sõnul on Glucksmanni ja Philippe'i sihikule võtnud kampaaniate taga Venemaaga seotud propagandavõrgustik Storm-1516.