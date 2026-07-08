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Marine Le Pen kandideerib Prantsusmaa presidendiks

Välismaa
Marine Le Pen
Marine Le Pen Autor/allikas: SCANPIX/AFP/CHRISTIAN HARTMANN
Välismaa

Pariisi apellatsioonikohus lühendas Marine Le Penile määratud mitmeaastast ametikeeldu ja Prantsusmaa parempopulistide liider teatas, et kandideerib järgmisel aastal presidendiks.

"Täna õhtul olen ma presidendivalimiste kandidaat," ütles Le Pen, lõpetades ebakindluse selle üle, kas ta kandideerib neljandat korda riigipea ametikohale valimistel, mida peetakse tema immigratsioonivastase erakonna Rahvusliit (RN) parimaks võimaluseks presidenditool võita.

Le Pen mõisteti mullu süüdi Euroopa Liidu vahendite väärkasutamises seoses fiktiivsete töökohtade pettusega. Talle määrati karistuseks neli aastat vangistust, 100 000 eurot trahvi ja ametikeeld. Kohus jättis teisipäeval süüdimõistva otsuse jõusse, kuid sillutas ametikeelu lühendamisega talle tee kandideerimiseks.

Eelmise aasta märtsis oli alama astme kohus talle esialgu mõistnud viieaastase avalikus teenistuses töötamise keelu.

Hiljutised arvamusküsitlused on suures osas näidanud, et RN on soosik valimiste esimeses voorus, kuid teise vooru tulemuste osas lähevad arvamused lahku.

Mais läbi viidud küsitlus enam kui 1700 registreeritud valija seas viitas, et Le Pen võiks kandideerides järgmisel aastal teise vooru võita.

Teised küsitlused on aga viidanud, et endine tsentristist peaminister Edouard Philippe, kes püüab samuti parempoolsete valijate hääli, võiks teises voorus parempopuliste edestada.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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