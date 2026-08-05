Pärnumaal toimub naismootorratturite kokkutulek

Pärnumaal peetakse motonaiste kokkutulekut, kus on osalejaid enam kui 20 riigist. Kolmapäeval tegid mitusada motonaist paraadsõitu.

300 naismootorratturit sõitsid nädalaks Eestisse Pärnumaad avastama. Kolmapäeval sõideti oma laagripaigast Valgerannast Pärnusse.

"Mootorrattad ei saa üle ookeani minna, nii et pidime rentima mootorrattad Lätist, Riiast," lausus mootorrattur USA-st Cheryl Woodsom.

Woodsom külastab Eestit esimest korda ning juba paari päevaga on kohalikud jätnud talle äärmiselt sümpaatse mulje.

"Kui me täna sõitsime, olid mul pisarad silmis, sest kõik lehvitasid ja olid põnevil, et näha meid tulemas ja see tegi mind väga õnnelikuks," lausus naismootorrattur.

Motonaiste kokkutulekut korraldab rahvusvahelise naismootorratturite ühingu ehk WIMA Eesti osakond.

"Koos Eestiga on meid 25-st riigist. Naaberriikidest Leedu, Soome, Rootsi, Norra, kaugemalt USA, Austraalia, Curacao, Jaapan. Eile oli Eesti päev, kus tutvustasime Eesti toitu, Eesti rahvariideid, Eesti rahvatantsijad käisid tantsimas. Käisime Soomaal ekskursioonil. Homme on Kihnu plaanis," sõnas WIMA Estonia liige Marju Uusküla.

"WIMA on nüüd 76-aastane ja asutati Ameerikas. Igal aastal toimub meil kohtumine erinevas riigis. See on teine kord Eestis. Esimene kord oli 2017. aastal," lausus mootorrattur Suurbritanniast Sheonagh Ravensdale.

Ravensdale'i sõnul annab mootorrattasõit vabaduse ja sõltumatuse tunde.

"Sa tunned õhku ja see erineb täielikult karbis viibimisest. Me kõik armastame seda. Olen sõitnud 50 aastat ja sõidan siiani. Me lihtsalt armastame seda," ütles Ravensdale.

Järgmine naismootorratturite kokkutulek toimub Itaalias.