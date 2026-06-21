Politsei pidas Vasalemma lähistel kinni õhkrelvaga vehkinud mehe

Pühapäeval kella 18 paiku sai politsei teate, et Vasalemma külje all asuvas Lemmaru külas on agressiivselt käituv mees, kellel võib käes olla õhkrelv.

Relvastatud politseinikud piirasid Vasalemma kooli lähedal asuva elumaja ümber.

"Politseipatrullid reageerisid kõrgeima prioriteediga väljakutsele, kus nad leidsid kirjeldusele vastava mehe," ütles Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Markus Mägi ERR-ile.

Mägi sõnul pidas politsei 57-aastase mehe kinni ning võttis kaks õhkrelva vallasasjana hoiule.

"Keegi viga ei saanud," kinnitas Mägi.

Juhtumi täpsemad asjaolud on selgumisel.

Mägi rõhutas, et politsei palub vähimagi kahtluse puhul, et tegemist on relva või relvataolise esemega, sellistest sündmustest teada anda.