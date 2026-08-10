Harry Potteri fännide survel muudeti Ühendkuningriigis uue merekaabli asukohta

Harry Potteri fännide survel muudeti Ühendkuningriigi ja Iirimaa vahelise uue 430 miljonit naela maksva elektrikaabli marsruuti. Fännid kaebasid, et kaabel rüvetaks raamatutegelase Dobby "hauda". Elektrikaabel kulgeb nüüd pronksiaegsete matmispaikade lähedalt.

Filmis "Harry Potter ja surmavägised" maeti majahaldjas Walesis asuvale rannale. Võlurisarja austajad käivad sinna jätmas kive kirjaga "Siin puhkab Dobby", kuigi maaomanik National Trust on palunud seda mitte teha, sest rand on ökoloogiliselt tundlik ala.

430 miljonit naela maksev Greenlinki kaabel, mis seob Briti elektrivõrgu Iirimaaga, pidi algselt kulgema läbi "haua" asukoha, rääkis projektijuht Simon Ludlam taskuhäälingusaates "Energy Revolution".

Fännid said plaanidest teada pärast seda, kui Ludlam näitas BBC intervjuus, kus kohast 200-kilomeetrine kaabel maa alla suundub.

"Tegime saate ära, lõpetasime, naasin Londonisse ja nad lasid selle paari nädala pärast eetrisse. Saime sadu kõnesid, tõesti sadu," ütles Ludlam.

Ludlam nentis, et ei teadnud, kes on Dobby, ning oli ettevõttesse saabunud kõnedest segaduses. Ta kolleegid selgitasid talle aga, et kuigi tegemist on väljamõeldud tegelasega, on asi väga tõsine.

Seejärel lasi ettevõte planeerijatel leida uue marsruudi.

"Paljud inimesed olid selle üle väga rõõmsad, projekt läheb nüüd edasi ja Dobby on õnnelik," sõnas Ludlam.

Trassi uus asukoht jääb pronksiaegsete matmispaikade lähedale.