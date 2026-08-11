Päästjad kustutasid Rääma turbaraba põlengu

"Päästeamet tegi teisipäeva hommikul enne kella 8 Rääma rabas drooniga luuret. Tulekoldeid ei avastatud," lausus päästeameti kommunikatsioonijuht Anu Villmann.

Esmaspäeval kell 13.08 sai häirekeskus teate, et Pärnumaal Tori vallas Kilksama külas põleb ligikaudu kümnel hektarilisel alal Rääma turbaraba. Kustutustöid raskendas tugev tuul.

Kuna tulekoldeid oli turbapinnases mitu, tegid päästjad raba kohal droonidega luuret, et teha kindlaks põlenguala suurus ja leida üles kõik tulekolded.

Põlengule reageerisid esmaspäeval Pärnu, Pärnu-Jaagupi, Paide, Häädemeeste, Vändra, Sindi, Are ja Taali kutselised ja vabatahtlikud päästjad.