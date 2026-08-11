Põhja-Tallinnas hukkus liiklusõnnetuses jalakäija

Teisipäeval veidi enne keskpäeva juhtus liiklusõnnetus Põhja-Tallinnas Tööstuse ja Kalaranna tänava ristmikul, kus esialgsetel andmetel sõitis autojuht otsa jalakäijale. Inimese elu ei õnnestunud päästa ja ta hukkus.

Jalakäija hukkumiskohal on ajutine ülekäigurada, mis on tähistatud liiklusmärkidega.

Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Karl Kalda sõnas, et õnnetuses hukkus liiklust reguleerinud meesterahvas.

"Täna kella 12 ajal sai politsei teate, et Põhja-Tallinnas Tööstuse ja Kalaranna tänava ristmikul on sõiduauto Mercedes-Benz sõitnud otsa liiklust reguleerinud mehele. Esialgse info põhjal liikus sõiduauto Mercedes-Benz Kalaranna tänava poolt Tööstuse tänavale, kui autot juhtinud 40-aastane mees sõitis otsa teel liiklust reguleerinud 62-aastasele mehele. Mees sai raskelt viga ning hukkus saadud vigastustesse sündmuskohal. Kiirabi viis sõiduautot juhtinud mehe haiglasse, et kontrollida muu hulgas võimaliku terviserikke esinemist," ütles Kalda.

Autojuhil on olemas vastava kategooria juhtimisõigus ning õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluses.

Uudis on täiendamisel.