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Päikesevarjutuse järel kasvas Suurbritannias silmavaluga seotud internetiotsingute arv

Välismaa
Päikesevarjutuse vaatamine Prantsusmaal.
Päikesevarjutuse vaatamine Prantsusmaal. Autor/allikas: SCANPIX/Arnaud C?sar Vilette/SIPA
Välismaa

Suurbritannias kasvasid pärast kolmapäevast päikesevarjutust üle 800 protsendi internetipäringud, mille teemaks olid valutavad silmad, kirjutab The Telegraph.

Inglismaal müüdi enne varjutust läbi kõik spetsiaalselt päikesevarjutuse vaatamiseks mõeldud prillid.  Samuti hoiatati vaatlejaid otse Päikesesse vaatamise eest, kui neil puuduvad sertifitseeritud kaitseprillid.

Neljapäeva hommikul teatas Inglismaa riiklik tervishoiuteenistus (NHS), et neil pole veel andmeid selle kohta, kui paljud inimesed kogu riigis haiglatesse pöördusid või nõuandeliinile helistasid.

Moorfieldsi silmahaigla esindajate sõnul pöördus nende poole hiljem väike arv inimesi, kuid kellegi seisund polnud tõsine.

Ilma korraliku kaitseta varjutust jälginud sotsiaalmeediakasutajad teatasid nägemishäiretest – silme ette tekkisid tumedad, mõnel juhul ka rohelised laigud, mille kadumiseks kulus tunde.

Päikesevarjutus tekib, kui Kuu liigub Päikese ja Maa vahele, blokeerides osaliselt või täielikult Päikese valguse.

Suurbritannias oli ootus haruldase loodusnähtuse eel nii suur, et prillipoed müüsid oma kaitseprillide varud täielikult läbi. Amazonis ja kuninglikus observatooriumis said prillid otsa juba teisipäeva pärastlõunaks.

Tavaliste päikeseprillidega ei olnud turvaline vaadata nähtust, mis oli Suurbritannias lähim asi täielikule päikesevarjutusele alates 1999. aastast. Tol aastal teatati umbes 70 juhtumist, kus inimesed kahjustasid Päikesesse vaadates oma nägemist.

Eksperdid hoiatasid, et isegi murdosa sekundiks Päikesesse vaatamine võib nägemist püsivalt kahjustada. 

1999. aastal korraldati Suurbritannias rahvatervise kampaania, et hoiatada inimesi Päikesesse vaatamise ohtude eest. Muuhulgas soovitati katta aknad, et vältida väikelaste kiusatust varjutust vaadata.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Telegraph

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