Indoneesiat laastas tugev maavärin

Saareriik Indoneesiat laastas 7,7 magnituudine tugev maavärin, mis on nõudnud praeguseks juba vähemalt 14 inimese elu.

Laupäeva varahommikul tabas Ida-Indoneesiat võimas 7,7-magnituudine maavärin. Loodusõnnetuste piirkonnas põhjustas tõuge laialdast paanikat, hävitas hooneid ning nõudis vähemalt 14 inimese elu.

Võimud andsid ka tsunamihoiatuse, mis on nüüdseks tühistatud, kuid toimunud on kümneid järeltõukeid, millest tugevaim ulatus 6,1 magnituudini.

Mitmes piirkonnas registreeriti ka pea meetri kõrguseid tsunamilaineid.

Indoneesia geofüüsikaagentuur BMKG registreeris esimese tõuke kohaliku aja järgi kell 4.58 hommikul Indoneesias Florese piirkonnas 15 kilomeetri sügavusel.

USA ja Indoneesia võimude teatel asus maavärina epitsenter Florese saare põhjaranniku lähistel, rannikulinnast Endest umbes 68 kilomeetrit loodes.

Maavärinat oli tunda suurel osal Florese saarest ning esialgsete teadete kohaselt on kahjustused ulatuslikud. Evakueeriti umbes 2000 elanikku.

Üle 17 000 saarest koosnev Indoneesia on aldis maavärinatele ja vulkaanilisele aktiivsusele, kuna asub Vaikse ookeani tulerõngal – piirkonnas, mida iseloomustavad vulkaanide ahelikud ja murrangualad.