X!

Indoneesiat laastas tugev maavärin

Välismaa
Inimesed tegelemas Indoneesia maavärina tagajärgedega
Inimesed tegelemas Indoneesia maavärina tagajärgedega Autor/allikas: Scanpix/AP
Välismaa

Saareriik Indoneesiat laastas 7,7 magnituudine tugev maavärin, mis on nõudnud praeguseks juba vähemalt 14 inimese elu.

Laupäeva varahommikul tabas Ida-Indoneesiat võimas 7,7-magnituudine maavärin. Loodusõnnetuste piirkonnas põhjustas tõuge laialdast paanikat, hävitas hooneid ning nõudis vähemalt 14 inimese elu.

Võimud andsid ka tsunamihoiatuse, mis on nüüdseks tühistatud, kuid toimunud on kümneid järeltõukeid, millest tugevaim ulatus 6,1 magnituudini.

Mitmes piirkonnas registreeriti ka pea meetri kõrguseid tsunamilaineid.

Indoneesia geofüüsikaagentuur BMKG registreeris esimese tõuke kohaliku aja järgi kell 4.58 hommikul Indoneesias Florese piirkonnas 15 kilomeetri sügavusel.

USA ja Indoneesia võimude teatel asus maavärina epitsenter Florese saare põhjaranniku lähistel, rannikulinnast Endest umbes 68 kilomeetrit loodes.

Maavärinat oli tunda suurel osal Florese saarest ning esialgsete teadete kohaselt on kahjustused ulatuslikud. Evakueeriti umbes 2000 elanikku.

Üle 17 000 saarest koosnev Indoneesia on aldis maavärinatele ja vulkaanilisele aktiivsusele, kuna asub Vaikse ookeani tulerõngal – piirkonnas, mida iseloomustavad vulkaanide ahelikud ja murrangualad.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: The Guardian, BBC

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:52

Mari-Liis Sööt: karistuste muutmisel tuleb säilitada külma närvi

09:50

Narva Trans lõpetas Gruusia keskkaitsjaga koostöö

09:45

Ilm püsib nädalavahetusel soe ja vihmahoogudega

09:45

Indoneesiat laastas tugev maavärin

09:22

Jaapanis õppivad eestlased: jaapanlased on väga head ridade vahelt lugejad

09:15

TÄNA OTSE | Liisa-Maria Lusti jahib finaalikohta kaugushüppes

09:15

Hodgkinson pärast pingelist finaali: uskusin siiralt, et võidan

09:09

Joel Väli: haigla on sündmuste, hetkede ja lugude betooni valatud kogum

08:40

Ülemiste ööjooksu kiireimad olid Latsepov ja Bell

08:14

Ukraina ründas Venemaa lennubaasi ja kosmosetehast Uuendatud

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

14.08

NATO hävitaja tulistas Lätis alla sinna eksinud drooni Uuendatud

14.08

Venemaa ähvardas Ukraina toetajaid

14.08

Werro alistas oodatud duellis Hodgkinsoni, Warholm näitas taset Uuendatud

14.08

Sõja 1633 päev: Ukraina ründas Ust-Luga sadamat Uuendatud

14.08

ETV päeva esimesi teleuudiseid toovad vaatajateni uued tegijad

14.08

PPA: üle 50 Eestis kinnipeetud ebaseadusliku sisserändaja väidab, et on alaealine

14.08

Maksuamet nõuab Tšehhist autosid toonud firmalt 425 000 eurot

13.08

Meedia: Venemaa kuulutas USA tervishoiuministri poja tagaotsitavaks

14.08

Venemaa plaanib kaotada piirivööndid Ukraina okupeeritud aladega

08:14

Ukraina ründas Venemaa lennubaasi ja kosmosetehast Uuendatud

ilmateade

SPORT

09:50

Narva Trans lõpetas Gruusia keskkaitsjaga koostöö

09:15

TÄNA OTSE | Liisa-Maria Lusti jahib finaalikohta kaugushüppes

09:15

Hodgkinson pärast pingelist finaali: uskusin siiralt, et võidan

08:40

Ülemiste ööjooksu kiireimad olid Latsepov ja Bell

loe: kultuur

09:09

Joel Väli: haigla on sündmuste, hetkede ja lugude betooni valatud kogum

14.08

Pildid: Vaal galeriis avati Ludmilla Siimu ja Marko Kasuri ühisnäitus

14.08

Juulius Vaiksoo: tantsijad on kõige loomalikumad inimesed

14.08

Rahvusooper Estonia poistekoori kontserdireis jõuab nii Euroopasse kui ka Ameerikasse

loe: eeter

09:22

Jaapanis õppivad eestlased: jaapanlased on väga head ridade vahelt lugejad

14.08

ETV päeva esimesi teleuudiseid toovad vaatajateni uued tegijad

14.08

Dirigent Maria Seletskaja: sotsiaalselt olen kahe maailma vahel

14.08

Vaimse soorituse treener: iga meie eksimus annab olulist infot arenguks

Raadiouudised

14.08

VÕRAfest tõi Pärnusse kokku üle 2000 võimleja ja rahvatantsija

14.08

Riik tahab kaaslaenu abil soosida maal elamist

14.08

Päevakaja (14.08.2026 18:00:00)

14.08

Narva jõepiiril pandi tööle uus drooni seiresüsteem

14.08

Fraktsioonitud saadikud arutasid Tiit Landiga võimalikku presidendiks kandideerimist

14.08

Raadiouudised (14.08.2026 15:00:00)

14.08

Avatud Narva päevadel tutvustatakse piirilinna tõelist palet

14.08

Tartu tahab linnas mürataset vähendada

14.08

Raadiouudised (14.08.2026 12:00:00)

14.08

Põhjamaade-Balti vesinikukoridori projekt on algfaasis

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo