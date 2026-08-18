X!

Rootsi vanglarendilepingu saab poliitilise tahte korral lihtsalt tühistada

Eesti
Rait Kuuse
Rait Kuuse Autor/allikas: Iris Tähema/ERR
Eesti

Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud vanglarendilepingu, mille kohaselt esimesed Rootsi vangid peaksid lähiajal Tartu vanglasse toodama, saaks poliitilise tahte korral võrdlemisi lihtsalt tühistada, ütles vanglateenistuse juht Rait Kuuse.

Nii Isamaa kui ka Keskerakond lubavad võimule tulles Tartu vanglarendilepingu tühistada. Vanglateenistuse juhi sõnutsi on poliitilise soovi korral lepingu tühistamine võrdlemisi lihtne. Mingeid sanktsioone või lepingutrahve leping tema sõnutsi näiteks ette ei näe, kinnitas Kuuse.

"Mõlemad lepingupooled saavad igal ajahetkel lepingu lõpetada ilma lisatingimusi seadmata. Ainuke tingimus on, et lepingu lõppemisest tuleb 12 kuud ette teada anda. Kui diplomaatiliste kanalite kaudu on vahetatud vastavad noodid, et välisleping tuleb ühe poole arvates lõpetada, siis alustame Rootsiga ettevalmistusi selleks, et 12 kuu pärast hiljemalt oleks leping lõpetatud ja kõik kinnipeetavad tagasi Rootsi vanglates. Samuti näeb leping ette ka klausli, et kui on erakorraline sündmus, siis saab seda tähtaega lühendada," rääkis Kuuse.

Keskerakonna peasekretär ning Tartu piirkonna juht Anneli Ott rääkis, et vanglarendilepingu peaks lõpetama isegi sel juhul, kui kevadeks pole midagi hullu juhtunud ehk ühtegi negatiivset mõju avaldunud.

"Kindlasti ei pruugi need mõjud avalduda nii kiiresti, aga mida rohkem ja kauem seda teenust pakutakse, seda kindlam on risk, et eeldatavad probleemid tekivad ja süvenevad," sõnas Ott.

Sama ütles ka isamaalane Tõnis Lukas.

"Meie erakonna esimees on Rootsi peaministrit sellest teavitanud, et see leping toob Eestile tõenäoliselt selliseid järelmeid, millega ei ole arvestatud. Me lõpetame uues valitsuses, juhul kui Isamaa selles valitsuses on, selle vanglarendilepingu ning see informatsioon on Rootsi poolele edasi antud," rääkis Lukas.

Esimesed Rootsi vangid peaksid Tartu vanglasse jõudma juba sel või järgmisel nädalal, kuid millal täpsemalt, julgeolekukaalutlustel välja ei öelda. Peamiselt peaks vangid saabuma Tartu lennujaama kaudu.

Kuuse ütles, et avalikkusele antakse vangide edukast saabumisest teada siis, kui vangid juba Tartus trellide taha on jõudnud.

"Põgenemisrisk on esimene, mida tuleb vältida. Kindlasti ei ole kellegi huvides, et transpordi ajal tekivad olukorrad, kus põgenemine muutub võimalikuks. Arvestades rendilepingu puhul ka seda, et ühiskonnas on sees teatud laetus, siis on mõistlikum ajada neid asju maksimaalse turvalisusega," sõnas Kuuse.

Kokku peaks niiviisi aasta jooksul Tartusse jõudma 600 Rootsi kinnipeetavat. Kulud maksab kinni Rootsi riik, makstes Eestile olenevalt vangide hulgast 31 kuni 61 miljonit eurot aastas.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:01

Urmas Vaino: kommunikatsiooniabi aitab terava tähelepanu all selgust hoida

09:55

Rootsi vanglarendilepingu saab poliitilise tahte korral lihtsalt tühistada

09:52

Elron peatas taristu lõhkumise tõttu rongiliikluse idasuunal Uuendatud

09:50

KUULA OTSE | "Võimla" võtab kokku nii ujumise kui ka kergejõustiku EM-i

09:45

Kohati sajab hoovihma

09:45

Karoliina Ainge: kui suur on Eesti pärast järgmist presidenti?

09:32

Kolmveerand vasikatest põeb esimesel elukuul varjatud kopsupõletikku

09:32

Meedia: üle 250 päeva merel viibinud USA lennukikandja pardal valitseb kaos

09:15

Raadiouudised (18.08.2026 09:00:00)

09:08

Erkki Keldo: võõra edu idealiseerimine varjutab Eesti majanduse kasvu

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08:45

Ukraina korraldas Moskvale ulatusliku droonirünnaku Uuendatud

17.08

Ülle Madise võttis end nõustama kommunikatsioonifirma

17.08

Sõja 1636 päev: Ukraina nädalavahetuse droonirünnakud purustasid senised rekordid Uuendatud

17.08

WSJ: Iraan valmistub Lähis-Idas laiemaks sõjaks

17.08

Ukrainlased on peaaegu täielikult halvanud Venemaa teraviljaekspordi

17.08

Pinged Lähis-Idas: Trump ähvardas pommitada Omaani

17.08

Ironmani tõttu on nädalavahetusel Tallinnas ja Harjumaal liikluspiirangud

17.08

Soomes plaanitakse piirata sisepõlemismootoriga veokite liikumist

17.08

Venemaa ülemkohtu hoone ees vahistati 35 inimest

17.08

Eesti teivashüppaja jäi Duplantisele silma: ta võitis ju U-20 MM-il hõbeda!

ilmateade

SPORT

09:50

KUULA OTSE | "Võimla" võtab kokku nii ujumise kui ka kergejõustiku EM-i

09:05

Infantinot kritiseerinud FIFA tippjuht lahkus ametist

08:42

Paide Linnameeskonnaga liitus Colombia ääreründaja

08:06

Eesti quadimehed lähevad rahvuste krossile paikaloksunud koosseisus

loe: kultuur

17.08

Ugala teater jätab Viljandi vana haiglaga hüvasti omanäolise rännaklavastusega

17.08

Christian Petzold: Kui mul kinos tekib tunne, et filmis mängitakse minuga, siis ma vihkan seda

17.08

Arvustus. Vargamäe igavik saunanaise silmades

17.08

Loomingu Raamatukogus ilmus Jim Ashilevi uus teos

loe: eeter

10:01

Urmas Vaino: kommunikatsiooniabi aitab terava tähelepanu all selgust hoida

17.08

Kliimafüüsik: El Niño mõjutab Eestit toiduhindade tõusu ja sooja talvega

17.08

ERR-i kanalid tähistavad eriprogrammiga Eesti iseseisvuse taastamist

17.08

Ulukiekspert Peep Männil: inimest ei himusta Eestis ükski suur metsloom

Raadiouudised

17.08

Päevakaja (17.08.2026 18:00:00)

17.08

Õiguskantsler Ülle Madise teatas täna, et on ametlikult nõus kandideerima presidendiks

17.08

Ugala teater jätab Viljandi vana haiglaga hüvasti omanäolise rännaklavastusega

17.08

Pärnu volikogu umbusaldas linnapead

17.08

Huvi õendusõppe vastu kasvab, kuid õdede puudus on endiselt suur

17.08

Raadiouudised (17.08.2026 15:00:00)

17.08

Raadiouudised (17.08.2026 12:00:00)

17.08

Sutt loob looduskaitsjaid, teadlasi ja tööstureid ühendava metsandusnõukoja

17.08

Hispaania tervishoiuminister ja Ceuta linnapea vaidlevad migratidele peavarju pakkumise üle

17.08

Raadiouudised (17.08.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo