Ettevalmistused Rootsi kinnipeetavate saabumiseks Tartu vanglasse on lõpusirgel

Tartu vanglahoones viibis veel suve alguses ligi 150 kinnipeetavat, kes pidid ümber kolima nii Viru kui ka Tallinna vanglasse. Lähiajal saabuvadki värskelt remonditud vanglaruumidesse Rootsi vangid ja kongidesse on neile lisandunud mitmeid uusi asju. Näiteks on ruumidesse lisatud rulood, riiulid, kõrvaklapid ja kaks televiisorit, kust neil on võimalik vaadata ka rootsi telekanaleid.

Kinnipeetavad saavad endale ka tahvelarvutid näiteks uudiste lugemiseks, kuid mitte sotsiaalmeedia kasutamiseks. Kui seni pole vangid saanud öösel kasutada elektrit, siis rootsi kinnipeetavatele tagatakse edaspidi ka ööpäevaringne elekter. Samuti tekib võimalus valmistada kuuma jooki ka töö- ning õppetegevuse ajal ning lubatud on tubakavabad nikotiinipadjad ja -plaastrid.

Uut sisustust on lisandunud ka ühisalale. Näiteks on toodud juurde pehmet mööblit ning vanglaruumides on ka täiesti uus köök ning uued külmkapid.

"Tavaliselt iga kümne aasta tagant mingi remont tehakse. Vangla puhul on see natuke rohkem kui 20 aasta tagant. Kui me arvestame seda, kui palju Rootsi ühe kinnipeetava osas kulutab või palju Eesti ühe kinnipeetava osas kulutab, siis seal oli seda ruumi, millest läbi rääkida," sõnas Tartu vangla direktor Merle Ulst, lisades, et uue tehnika ost arvestati Rootsi kulude hulka.

600 kinnipeetavat jõuavad Tartu vanglasse aasta jooksul. Neist 200 selle aasta lõpuks. Praeguste plaanide alusel võetakse järgmisel aastal kasutusse teinegi vanglahoone, mis on seni aastaid tühjana seisnud.

"Tühjana seisvas hoones samamoodi tööd on juba alustatud. Meil on info, et Rootsi kinnipeetavad väga hindavad privaatsust ehk üksi kambris olemine... Me pigem näeme seda kui motivatsioonimeedet. Kuna meil ei olnud mõistlik hoida lahti kaht hoonet, siis Eesti vangid olid osaliselt kahekesi. Võis juhtuda, et mõni oli ka üksi, aga enamasti kahekesi," ütles Ulst.

Vanglasse lisandub juurde enam kui 250 töötajat. Ulsti sõnul saab edaspidi olema kinnipeetava kohta ka rohkem töötajaid.

"Me katsetame Rootsi mudelit, kus elu osakonnas viibib meil rohkem töötajaid, et olla rohkem kohal ja sellega ka vähendada kohtute ja muude asutuste koormust, et kuulata neid ära kohe, kui neil mingi mure tekib. See, kas tulevikus hakkab olema samamoodi, ei oska öelda. Me katsetamegi selle ära ja teeme omad järeldused," lausus Ulst.

Millal esimesed rootsi kinnipeetavad Tartusse saabuvad, turvakaalutlustel ei avaldata.