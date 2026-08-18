Galerii: endised peaministrid kohtusid rüütelkonna hoones

Peaministrite ühispildilt puudusid seekord Mart Siimann, Jüri Ratas, Andres Tarand, Siim Kallas ja Mart Laar, keda tänasel kokkusaamisel ei olnud.

Endistest peaministritest osalesid üritusel Juhan Parts, Tiit Vähi, Kaja Kallas, Andrus Ansip ja Taavi Rõivas. Ekspeaministreid tervitas ja võõrustas ametis olev peaminister Kristen Michal.

Kohtumine leidis aset Rüütelkonna hoones. Lõunal arutati 35. taasiseseisvumispäeva eel koos praeguse valitsusjuhiga päevakajalisi teemasid ja riigi tulevikku.

Teisipäeval kogunesid endised Eesti peaministrid traditsioonilisele lõunale, mis toimub juba kümnendat aastat.

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