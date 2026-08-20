Halla Tómasdóttir: lapsed oskavad juba praegu meile teed näidata

Meie ajastu järgmine suur eesmärk on tagada põlvkondadevaheline võrdõiguslikkus. See ei tähenda lihtsalt noorte ärakuulamist, vaid nende usaldamist ja neisse investeerimist, ütles Islandi president Halla Tómasdóttir Eesti Vabariigi taastamise 35. aastapäeva puhul Kadrioru roosiaias peetud kõnes.

Õnnitlen kogu Islandi nimel Eesti rahvast iseseisvuse taastamise aastapäeva puhul.

Mul on au ja rõõm olla siin 35 aastat hiljem, et tähistada meie rahvaste sõprust ning Eesti muljetavaldavat arengut, mille käigus on vabal maal kasvanud edukas, kerkne ja võimalusterohke ühiskond.

Viimastel päevadel oleme arutanud president Alar Karisega paljusid praegusaja olulisi teemasid, nagu julgeolek, demokraatia, haridus, tehisaru ja võrdõiguslikkus. Island on juba aastakümneid edendanud soolist võrdõiguslikkust. Oleme õppinud, et talentide toetamisest saavad kasu kõik. See muudab ühiskonna tugevamaks, targemaks ja vastupidavamaks.

Olen üha enam veendunud, et meie ajastu järgmine suur eesmärk on tagada põlvkondadevaheline võrdõiguslikkus. See ei tähenda lihtsalt noorte ärakuulamist, vaid nende usaldamist, neisse investeerimist ja nende täieõiguslikku kaasamist sellesama tuleviku kujundamisse, mis neid ees ootab.

Ma näen säärast mõtteviisi Eestis selgesti. See avaldub ennekõike uudishimus ja enesekindluses, mida te Unicorn Squadi õpilastes arendate, silmapaistvates investeeringutes haridusse ning kõikjal tuntavas pühendumuses anda igale lapsele võimalus avada oma potentsiaal hariduse, mitmekesiste võimaluste ja innovatsiooni kaudu.

Mulle tundub, et iga põlvkond on ühtaegu sild ja ehitaja. Me elame ühiskonnas, mille on rajanud meie eelkäijad, ning kujundame omakorda seda ühiskonda, kus elavad meie lapsed ja lapselapsed.

Siin pole edu mõõdupuuks tehnoloogia võimsus, vaid see, kas meie lapsed kasvavad üles maailmas, kus nad tunnevad end piisavalt turvaliselt, et olla uudishimulikud, piisavalt enesekindlana, et olla loovad, ja piisavalt hoituna, et hoolida üksteisest.

Lapsed meenutavad meile midagi, mis täiskasvanutel kipub ununema. Nad ei tee rutakaid järeldusi, vaid esitavad enne küsimusi. Nad leiavad võimalusi seal, kus teised näevad üksnes piiranguid. Neist saavad meie tulevased juhid. Ent juba praegu oskavad nad meile teed näidata.

Kui ma siin kaunis roosiaias ringi vaatan, tundub mulle üha enam, et ühiskond on paljuski nagu aed. Aed puhkeb õitsele, kui me hooldame seda kannatlikult, toetame uue tärkamist ja ühtlasi kaitseme kõike kaunist, mis on juba juurdunud. Ma loodan, et Eesti ja Islandi sõprus õitseb samas vaimus edasi.

Suur tänu, et saime seda tähtpäeva koos teiega tähistada.