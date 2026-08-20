Kristen Michal: rahvana oleme nüüd jõukamad kui kunagi varem

Meil on põhjust olla uhked oma riigi üle ja selle üle, kui kaugele oleme jõudnud. Meil on põhjust vaadata lootusrikkalt ka tulevikku. Eesti on vaba, kaitstud ja kiiresti arenev, ütles Kristen Michal 20. augustil Tallinnas Toompeal lipuheiskamise tseremoonial peetud kõnes.

Kolmkümmend viis aastat tagasi suutsime üheskoos end okupatsiooni ahelatest vabastada. Meil oli sel hetkel vähe, millele toetuda. Me ei teadnud, kas vabadus jääb püsima. Aga meil oli tugev tahe ja selge siht: soov elada vabalt, otsustada ise oma tuleviku üle ja ehitada Eestist kõigile meile parem paik.

Me vaatasime aupaklikult vaba maailma poole. Maailma poole, kuhu me nii väga soovisime tagasi jõuda. Vabaduse, õigusriigi ja inimväärikuse poole – maailma, kus inimesed saavad ise oma elu ja tulevikku kujundada.

Nüüd võime aga pilgu tõsta ja tõdeda, et maailm vaatab austusega Eesti poole. Meid nähakse riigina, kes näitab ka teistele teed. Eestit peetakse üheks maailma parimaks paigaks, kus elada. Meie majandus- ja sõnavabadust, nutikust, inimõiguste austamist, puhast loodust ja hoolivat suhtumist keskkonda tuuakse järjepidevalt esile.

Kolme aastakümnega on Eesti sisemajanduse kogutoodang kasvanud 15 korda ja palgad 60 korda. Meie rahva oodatav eluiga on pikenenud rohkem kui 12 aasta võrra ja see on Euroopa riikide seas suurim kasv.

Oleme jõudnud maailma väga kõrge inimarenguga riikide hulka. Meie majandus on viimase 17 aasta jooksul kasvanud 14 aastal. Kahel viimasel aastal oleme, nagu näitavad värsked andmed, olnud taas kasvava majandusega riik.

Rahvana oleme nüüd jõukamad kui kunagi varem. Meil on põhjust olla uhked oma riigi üle ja selle üle, kui kaugele oleme jõudnud. Meil on põhjust vaadata lootusrikkalt ka tulevikku. Eesti on vaba, kaitstud ja kiiresti arenev.

Selle kõige taga on Eesti rahva tahe ja tarmukus. Meie oskus ehitada oma kodu ja oma riiki. Meie julgus teha otsuseid, mis ei vaata ainult tänasesse või homsesse päeva, vaid ka aastakümnete taha.

Me ei ole seda teed käinud üksi. Meil on olnud häid sõpru, neid on palju ja me hoiame neid. Kuid kõige määravamal hetkel, 35 aastat tagasi, astus meie toetuseks esimese sammu Islandi rahvas.

Islandi julgele otsusele tunnustada äsja iseseisvuse taastanud Eestit järgnesid teised riigid. Mul on siiralt hea meel, et Islandi president Halla Tómasdóttir on 20. augusti lmeie keskel. Ajaloolistel hetkedel loeb julgus olla esimene. Eesti peab seda tänutundega meeles.

Meie eesmärk peab olema, et Eesti lipp tõuseb iga päev ja igavesti Pika Hermanni torni. Selle nimel peame ka edaspidi tööd tegema. Vabadus ei püsi iseenesest, riik ei saa kunagi valmis.

Maailm on ettearvamatu, kuid meie pilk on selge. Me teame, mida kaitseme, mida väärtustame ja kuhu tahame jõuda. Meie tugevus on ühtehoidev, tark ja julge Eesti rahvas.

Hoidkem Eestit. Ehitagem Eestit. Seiskem Eesti vabaduse eest.

Elagu vaba Eesti!