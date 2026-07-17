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Ukrainas kestavad kaitseministri tagandamise tõttu teist päeva protestid

Välismaa
Meeleavaldus Kiievis
Meeleavaldus Kiievis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Thomas Peter
Välismaa

Ukrainlased kogunesid reedel teist päeva järjest Kiievisse ja teistesse linnadesse, et avaldada meelt president Volodõmõr Zelenski otsuse vastu vabastada ametist kaitseminister Mõhhailo Fedorov.

Meeleavaldused jätkusid uue hooga pärast seda, kui Zelenski ütles protestide esimese päeva järel, et mõistab, kuuleb ja reageerib avalikkuse muredele. Meeleavaldajad väidavad aga, et president on eiranud üleskutseid tagandamisotsus tühistada.

Tülist on kujunenud tõsine poliitiline kriis, mis süvendab muret Ukraina sõjalise juhtimise tuleviku pärast, kirjutab The Kyiv Independent.

Fedorov, kes on Ukraina üks noorimaid ja populaarsemaid tippametnikke, juhtis ministrina mitut kaalukat kaitsealgatust.

Fedorovi sõnul hõlmavad tema saavutused Vene vägede ligipääsu tõkestamist Starlinki-süsteemidele, kauglöökide koordineerimist Venemaa tagala ja logistika pihta okupeeritud Krimmis ning tema hinnangul "ebapopulaarse, kuid äärmiselt olulise" sõjaväereformi alustamist.

Kui teatavaks said ametist vabastamise üksikasjad, koondus tähelepanu üha enam Fedorovi ja relvajõudude juhataja Oleksandr Sõrskõi suhete halvenemisele.

Pingete tekkimist prognoositi juba Fedorovi ametisse nimetamisest peale ning need tulenesid erinevast juhtimisstiilist ja lähenemisest relvajõudude arendamisele.

Sõrskõi pooldab rangelt tsentraliseeritud juhtimisstruktuuri, mis tuleb Nõukogude sõjaväest. Sõjaväelased ja analüütikud on teda korduvalt kritiseerinud liigse mikromanageerimise ning Nõukogude stiilis sõjaväekultuuri juurutamise pärast.

Paljud ukrainlased usuvad nüüd, et Zelenski otsustas Fedorovi populaarsusest ja reformikavadest hoolimata asuda Sõrskõi poolele.

Otsust kritiseerisid nii parlamendiliikmed, sõjaväelased kui ka tavakodanikud.

Zelenskõi esitas neljapäeval kaitseministri kohusetäitja kandidaadiks Ukraina Julgeolekuteenistuse (SBU) juhi kohuseid täitnud Jevhen Hmara.

Ministrite kabinet kiitis Hmara ametisse nimetamise heaks reedel.

Enne ministeeriumi juhtimise ülevõtmist juhtis Hmara SBU eriotstarbelist keskust Alfa, millel on olnud kandev roll Ukraina kauglöökides Venemaa vastu.

Erinevalt Fedorovist on Hmara hoidunud suuresti avalikkuse tähelepanu alt.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

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