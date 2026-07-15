Zelenski vabastas ametist kaitseminister Fedorovi

Fedorov vabastati ametist pärast kolmapäeval toimunud kohtumist sõjaväelise juhtkonnaga, ütles olukorraga kursis olev Ukraina ametnik väljaandele Kyiv Independent.

Fedorov kinnitas ametist lahkumist hiljem õhtul sotsiaalmeedias, öeldes, et oli suur au teenida Ukraina rahvast kaitseministrina.

Fedorov nimetas oma saavutusteks Starlinki süsteemide sulgemise Vene vägedele, kampaania Vene logistika vastu okupeeritud Krimmis ning sõjaväereformi algatuse.

Siseminister Ihor Klõmenkole pakuti Ukraina järgmise kaitseministri kohta, ütles anonüümsust palunud võimupartei Rahva Teener rahvasaadik.

Kindral Klõmenko juhtis aastatel 2019–2023 riigipolitseid ning nimetati siseministriks pärast eelkäija Denõss Monastõrskõi surma. Uude valitsusametisse asumiseks peab parlament kandidatuuri toetama.

Klõmenko pressiesindaja Marjana Reva ütles, et presidendi ettepanek üllatas Klõmenkot.

"Ootame presidendi ametlikku esildist. Teatavasti on Ihor Klõmenko ohvitser. Ülemjuhataja sõna on käsuks," sõnas Reva.

Kyiv Independentiga suhelnud rahvasaadikud nii võimuparteist kui ka opositsioonist ei pooldanud võimalikku muudatust.

"See on halb uudis," ütles Zelenski partei rahvasaadik.

Sama seisukohta väljendas ka poliitikaanalüütik Volodõmõr Fessenko.

"Ma ei pea õigeks vahetada kaitseministrit iga kuue kuu tagant. Fedorovile pole põhimõttelisi etteheiteid ja tuleks lasta juba välja kuulutatud reformid lõpule viia. Kaitseministri järjekordne vahetus – hoolimata sellest, kes asemele tuleb – tekitaks lihtsalt rohkem kaost," ütles Fessenko.

Jääb ebaselgeks, kas Fedorov nimetatakse mõnda teise ametisse Ukraina valitsuses.

Otsus tehti pärast Zelenski, Fedorovi ja relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi kohtumist, kus arutati Ukraina sõjaväe ees seisvaid peamisi väljakutseid, sealhulgas mobilisatsiooni.

Ajakirjanike küsimustele Fedorovi võimaliku ametist vabastamise kohta keeldus Zelenski otse vastamast, öeldes vaid, et soovib, et Ukraina sõjavägi oleks "ühtne" ja "ühel meelel".

"Prioriteediks on armee ja kaitseministeeriumi vaheline dialoog, värbamisega seotud probleemide lahendamine ja taeva sulgemine," ütles Zelenski, kinnitades kohtumise toimumist.

"Fedorovi ja Sõrskõi suhetes on väidetavalt hõõrdumisi. Kõigile ei meeldi Fedorovi ettepanekud sõjaväe reformimiseks, eriti plaanid korraldada ümber kaitseministeeriumi töö," sõnas Fessenko.

Ukraina valitsuses suhteliselt noor ja populaarne Fedorov töötas varem aastatel 2019–2026 digipöörde ministrina.

Fedorovi nimetamine kaitseministriks pälvis haruldast toetust nii Zelenski parteilt kui ka opositsioonilt.

Mõned opositsioonilise Euroopa Solidaarsuse rahvasaadikud kirjeldasid Fedorovit varem kui üht vähestest ametnikest Zelenski meeskonnas, kes hoidis opositsiooniga regulaarset kontakti.

Vaatlejad ja sõjanduseksperdid on viimase kuue kuu jooksul kiitnud Fedorovi jõupingutusi.

Pärast ametisse asumist veenis Fedorov 2026. aasta veebruaris edukalt SpaceX-i juhti Elon Muski keelama Venemaal ülitõhusa satelliitsidesüsteemi Starlink kasutamise.

Musk aktiveeris süsteemi algselt Ukrainas vastusena Fedorovi otsesele palvele 2022. aasta veebruaris ning järgmistel aastatel säilisid nende vahel head suhted.

Välispoliitika Uurimisinstituudi vanemteadur Rob Lee nimetas mais Kyiv Independentile antud kommentaarides Venemaa ilmajäämist Starlinkist murranguliseks. Lee sõnul kahjustas süsteemi kaotamine tohutult nii Venemaa juhtimis- ja sidesüsteeme kui ka võimet opereerida kaugmaa ründedroonidega.

Pärast ametist vabastamist tehtud sotsiaalmeediapostituses nimetas Fedorov Starlinki blokeerimist oma ametiaja suurimaks saavutuseks.

Hiljuti, 27. mail, algatas Fedorov kampaania "logistiline blokaad", mis sihib Venemaa logistikateid.

Samuti algatas Fedorov juunis rea vastuolulisi sõjaväereforme, mis pälvisid vastakaid hinnanguid nii Ukraina relvajõudude tegevväelastelt, veteranide rühmitustelt kui ka kodanikuühiskonnalt.

Tema ametiaega varjutas aga konflikt Ukraina relvajõudude vastuolulise ülemjuhataja Sõrskõiga.

Tuntud veteran ja kaitseministeeriumi juures tegutseva ühiskondliku korruptsioonivastase nõukogu juht Juri Hudõmenko ütles 17. juunil antud intervjuus väljaandele NV, et mehed lähenevad probleemidele "põhimõtteliselt erinevatest vaatenurkadest".

"See on konflikt noore tehnokraadi ja valdavalt postsovetliku sõjakooli kindrali vahel," ütles Hudõmenko.

Sama seisukohta väljendas opositsiooni rahvasaadik Jaroslav Jurtšõšõn.

"Fedorov eemaldatakse ametist konflikti tõttu Sõrskõi, vana armeesüsteemi ja kõigiga, kes on seotud korruptsiooniga sõjaväesfääris," ütles Jurtšõšõn. "Zelenski valib Klõmenko, kuna tal puudub ambitsioon saada populaarseks ega plaani võidelda postsovetlike kindralitega. Ta on sajaprotsendiliselt inimene, keda Zelenski sellele positsioonile vajab."