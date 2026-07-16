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Ukrainas algasid meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu

Välismaa
Ukrainas algasid meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu
Ukrainas algasid meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Mitmes Ukraina linnas algasid neljapäeva hommikul meeleavaldused populaarse kaitseministri Mõhhailo Fedorovi väljavahetamise vastu.

AFP ajakirjanikud nägid Kiievi keskväljakul sadu inimesi, kes lehvitasid Ukraina ja Euroopa Liidu lippe ning skandeerisid "häbi" ja "tooge Fedorov tagasi".

Vaid kuus kuud tagasi ametisse nimetatud Fedorov saavutas uuendaja maine, püüdes reformida Ukraina sõjaväge, mida on kurnanud enam kui neli aastat kestnud Venemaa vallandatud täiemahuline sõda.

Tema tagandamine ähvardab paisata relvajõud ebakindlusesse ajal, mil Ukraina on sõjas viimaste kuude ühes parimas positsioonis, olles peatanud Venemaa pealetungi ning rünnates pikamaadroonidega Venemaa nafta- ja sõjalisi sihtmärke.

Fedorov teatas kolmapäeva hilisõhtul oma tagasiastumisest, öeldes, et "Ukraina rahva teenimine on suur au". President Volodõmõr Zelenski oli varem algatanud ulatusliku valitsuse ümberkorraldamise.

Otsusele ei antud ametlikku põhjendust, mida meeleavaldajad pidasid osaks sisevõitlusest Ukraina sõjaväelises juhtkonnas Fedorovi ja ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi vahel.

"Usun, et tema vallandamine on löök näkku Ukraina rahvale," ütles 30-aastane ettevõtja Vlada Roman AFP-le. "Pärast tänast meeleavaldust muudab ta meelt, ma loodan seda."

Kohalik meedia teatas protestidest ka mitmes teises linnas, sealhulgas Lvivis, Odessas ja Dnipros.

Zelenski ei ole nimetanud uut kaitseministrit osana laiaulatuslikest muudatustest, mille käigus tagandati ka peaminister.

Fedorovi tagandamise vastu protesteerides astus tagasi ka Ukraina õhujõudude ülema asetäitja Pavlo Jelizarov.

"Mul on suur au töötada koos Mõhhailo Fedoroviga. Liitusin 2022. aastal kaitsejõududega, et võita, mitte selleks, et tegevust teeselda," ütles Jelizarov oma tagasiastumisavalduses.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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