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Jõks: järgmine õiguskantsler võiks tulla kohtunike või advokaatide seast

Eesti
Allar Jõks.
Allar Jõks. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Õiguskantsler Ülle Madise tõusmine presidendivalimiste suursoosikuks tõstatab küsimuse, kellest võib saada selle sõltumatu põhiseadusliku institutsiooni uus juht. Vandeadvokaadi ning endise õiguskantsleri Allar Jõksi sõnul on selleks nii sobivaid kohtunikke kui ka advokaate.

Jõksi sõnul ei näe põhiseadus ette, kas õiguskantsleri peaks esitama lahkuv president või ametisse astuv president.

"Põhiseadusliku loogika järgi ei tee lahkuv president suuri riigiõiguslikult tähendust omavaid otsuseid, enda ametiajal on Alar Karis riigikogule õiguskantsleri kandidaadi ka esitanud, 2021. aastal Ülle Madise," ütles Jõks.

Jõksi hinnangul oleks kõige parem see, et juhul kui Madise saab presidendiks, toimub uue õiguskantsleri esitamine riigikogule lahkuva ja ametisse astuva presidendi koostöö tulemusel. "See annab signaali ühiskonnale, et presidendid kannavad teatud järjepidevus," lausus ta.

Ülle Madise ametikohustused õiguskantslerina lõppevad peale presidendi vande andmist.

Jõksi sõnul sõltub uue õiguskantsleri ametisse astumise kiirus sellest, kas sellel isikul on julgeolekukontroll tehtud "Kohtunike puhul pole sellega probleeme ning nad on ka head kandidaadid õiguskantsleri kohale," lisas Jõks.

Isegi kui Alar Karis jõuaks ajaliselt uue õiguskantsleri riigikogule esitada, pole see Jõksi sõnul riigiõigusliku loogikaga kooskõlas. "Ülle Madise tunneb kõige paremini seda tööd ja Eesti tippjuriste ning on nendega ka koostööd teinud," sõnas Jõks.

Kedagi kindlat ei tahtnud Jõks õiguskantsleriks pakkuda enne nende inimestega kooskõlastamist. Siiski leiaks tema sõnul sobivaid inimesi õiguskantsleri kohale nii riigikohtust kui ka teistest kohtutest ning advokaatide hulgast.

Samas peab inimene ise soovima õiguskantsleriks saada ning tal peab olema poliitiline toetus, märkis Jõks.

Inimesi, kes õiguskantsleri kohale sobiks, on Jõksi hinnangul vähemalt kümme.

"Mis on tähelepanuta jäänud, on see, et kehtiv seadus ütleb, et õiguskantsler peaks olema kõrgete kõlbeliste omadustega, peaks olema kirglik ja julge ning süda peaks olema samuti õiges kohas. Seda tuleks arvesse võtta lisaks hariduslikele kriteeriumitele," ütles Jõks.

Ülle Madise nimetati õiguskantsleriks 2015. aastal. 2021. aasta 15. detsembril nimetas riigikogu Madise õiguskantsleriks teiseks ametiajaks. Tema teine ametiaeg algas 4. aprillil 2022. Esmaspäeval teatas Madise, et kandideerib ametlikult presidendiks. Pärast Isamaa ja kolme nn aknaaluse toetust talle suurenes Madise toetajate hulk 77-le. Presidendi äravalimiseks on vaja vähemalt 68 häält.

Toimetaja: Nele-Liis Kasela

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