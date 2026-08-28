Ukraina tagandatud kaitseministrist saab Itaalia ministri nõunik

35-aastane Fedorov vabastati Ukraina kaitseministri ametist juulis pärast teateid lahkhelidest tema ja riigi sõjalise juhtkonna vahel.

Tema vallandamine Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski poolt ajendas üle riigi protestima tuhandeid inimesi, kellest paljud nõudsid tema ametisse ennistamist.

Fedorov teatas reedel, et kuus nädalat pärast vallandamist nõustus ta hakkama Itaalia kaitseministri Guido Crosetto kaitseinnovatsiooni nõunikuks.

"Selles rollis aitan Itaalial arendada kaasaegse sõjapidamise tehnoloogiaid, parandada oma kaitsetööstust ning kohaneda maailma uute julgeolekuväljakutsetega," ütles Fedorov.

Crosetto ütles juulis Itaalia ajalehele La Repubblica, et oli Fedorovile seda kohta pakkunud.

Fedorovi pressibüroo teatel jätkab ta sellel ametikohal töötamist Kiievist.

Ukraina presidendi administratsioonilt kohest kommentaari ei tulnud.

Itaalia kaitseministeerium teatas oma avalduses, et tegemist on olulise võimalusega Itaaliale ning Fedorov asub tööle innovatsiooninõunikuna.

Avalduses seisis, et Itaalia tervitab koostööd partneritega, kes on saanud valdkonnas märkimisväärse kogemuse, eriti autonoomsete süsteemide ja õhutõrje alal.

Fedorov oli kauaaegne Zelenski liitlane, tehes presidendiga koostööd alates tolle ametisse astumisest 2019. aastal.

Nende kahe suhted jahenesid pärast Fedorovi vallandamist, kui viimane kutsus selle kuu algul üles korraldama Ukrainas valimisi, mis on edasi lükatud alates Venemaa sissetungist 2022. aastal.

Zelenski lükkas ettepaneku tagasi, pidades seda riskantseks ja lõhestavaks.