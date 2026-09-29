Üle aastate on riigikogus tekkinud olukord, kus valitsus vajab riigieelarve vastuvõtmisel opositsiooni tuge. See aga tähendab, et lisahäälte saamiseks peab valitsus arvestama ka opositsiooni soovidega.

Peaminister Kristen Michal andis teisipäeval parlamendile üle järgmise aasta riigieelarve. Michali sõnul on see vastutustundlikult koostatud ning käib rahaga hoolikalt ringi.

"See eelarve on aus Eesti tuleviku suhtes. Oleme valmis arvestama kõikki asjalikke ettepanekuid, mida saab, pidades meeles ja meenutades, et parlamendis eelarvetasakaalu muuta ei saa," lausus Michal.

Vähemusvalitsuse juhina on peaminister tänavu keerulises olukorras, sest kuigi riigieelarve vastuvõtmiseks on vaja lihthäälteenamust, siis ilma opositsiooni häälteta on seda keeruline vastu võtta.

"Eks seda eelarvet on raske toetada, aga mida tahaksime, et selles eelarves oleks kindlasti toiduainete käibemaksu langetamine. See aitab meie toimetulekule kaasa. Ja teine pool on see, et ka kütusehinnad teevad meile kõigile muret ja teised riigid juba tegelevad sellega ehk langetavad aktsiisi," sõnas riigikogu liige Lauri Laats (Keskerakond).

Isamaa arvates oleks tulnud eelarvet koostades kaaluda aktsiiside langetamist, gaasi puhul ka käibemaksu langetamist. Kui tänavu lükati plaanitud aktsiisitõus edasi, siis sama tuleks Aivar Koka sõnul teha ka nüüd.

"Me näeme, mis on energiahinnad teinud. Meie ettepanek on täna aktsiise langetada, aga kui ma vaatan järgmise aasta riigieelarvet, siis tegelikult on kahekordne aktsiiside tõus järgmise aasta 1. mail," sõnas Kokk.

Riigikogu koridoris räägitakse üsna üksmeelselt, et koalitsioon saab vajalikud lisahääled sotsidelt, kes saavad üht-teist, näiteks erihoolekandeks eraldatud lisaraha, näidata kui oma töövõitu. Erakonna kinnitusel nemad kauplemisega ei tegele.

"Erihoolekande näide on päris hea. Sinna on vaja miinimum 30 miljonit eurot ja kogu see sotsiaalvaldkonna reserv opositsiooniga läbirääkimisteks on 7,5 miljonit. No millest me räägime? Mis kokkuleppeid valitsus koalitsioon tahab siin parlamendis teha? Ma ütlen, see suhtumine ja selle eelarve tegemine näitab selgelt, et valitsus tegelikult ei adu, et nad on vähemusvalitsus, et võiks tulla kellegi juurde rääkima," lausus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

Läänemetsa sõnul langetavad sotsid oma otsuse novembris või detsembris. EKRE juhi Martin Helme sõnul on eelarve täis populistlikke lubadusi ja erakond hääletab igal juhul selle vastu.

"Meie arvates oleks kõige parem Eestile, kui eelarvet üldse vastu ei võetakski. Et me järgmise aasta esimesed kuud enne riigikogu valimisi lihtsalt elame käesoleva aasta kuluridadega ja sellega hoiame ära juurde laenamise," sõnas Helme.

Sel juhul jääks riigieelarve koostamine märtsis valimised võitva uue valitsuse ülesandeks.