Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 27. augustil kell 14.35:

- Venemaa korraldas Kiievile tunde kestnud õhurünnaku;

- Venemaa korraldas raketirünnaku Kiievile ja teistele piirkondadele;

- Maailma suurim konteinerlaevandusettevõte ei võta Novorossiiski suunal enam uusi tellimusi vastu;

- Peterburis sai plahvatuses surma Vene armee ohvitser;

- Meedia: Venemaal Baškortostanis põleb Ozoni logistikakeskus;

- Reuters: Venemaa suur naftatehas peatas droonirünnaku tõttu töö.

Venemaa korraldas Kiievile tunde kestnud õhurünnaku

Vene väed ründasid varajastel hommikutundidel Kiievit ballistiliste rakettide, tiibrakettide ja droonidega.

Väljaande Kyiv Independent toimetaja Chris Yorki teatel oli kella kolme paiku öösel kohaliku aja järgi Kiievis lühikese aja jooksul kuulda vähemalt kuut plahvatust.

Hiljem leiti linna Podili ja Ševtšenko rajoonidest rususid ning kahjustada sai kaks kooli.

Päikesetõusu järel ründas Venemaa pealinna uute reaktiivdroonidega ning plahvatusi ja õhutõrjetuld oli linnas kuulda terve hommiku.

"Täna on antud juba mitu häiret," rääkis Hreštšatõki metroojaamas varjuv 33-aastane arst Vitali. "Antakse häire lõpp, ja siis tuleb kohe uus. Tänaval kõndides kuulsin õhutõrjesüsteemide tööd ja plahvatusi, mis tõenäoliselt järgnesid tabamustele ja detoneerumistele."

Linnavõimude teatel sai kahjustada spordirajatis. Kohalikud sotsiaalmeediakanalid teatasid tulekahjust kesklinnas asuva Valeri Lobanovski nimelise staadioni – Kiievi Dünamo koduväljaku – lähedal.

Staadion asub Ukraina valitsuskvartali südames, Mariinski palee ja ministrite kabineti kõrval ning presidendikantselei lähedal. Hiljem teatati, et rajatis rünnakus kannatada ei saanud.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul kukkus veidi pärast keskpäeva üks droon kesklinna lõunaosas asuvas Holosijivi rajoonis peateele.

Kiievi kesklinnas asuva Gulliveri kaubanduskeskuse lähedal teatati suitsust. Hoone omaniku, Oštšadbanki esindaja kinnitas, et keskus viga ei saanud.

Klõtško lisas, et kella 13.30 seisuga oli pealinnas saanud vigastada kaks inimest.

Iraani Shahedi platvormil põhinevad reaktiivdroonid on osutunud Ukraina õhutõrjele suureks katsumuseks. See on sundinud tootjaid kiirkorras katsetama reaktiivmootoritega püüdurrakette, sest tavalised püüdurdroonid ei ole lihtsalt piisavalt kiired.

Ukraina õhujõud teatasid varahommikul seitsme Venemaa Iskander-M või Põhja-Korea päritolu KN-23 ballistilise raketi allatulistamisest. Ukraina pihta tulistatud ballistiliste rakettide koguarvu ei avaldatud.

Tegemist oli esimese korraga alates 1. augustist, mil teatati ballistilisel trajektooril lendavate Vene rakettide edukast tõrjumisest. Toona teatasid õhujõud ühe Iskanderi või S-400 raketi allatulistamisest.

Kuna suutmatus ballistilisi rakette alla tulistada tekitas järjest enam negatiivset fooni, lõpetasid õhujõud kuu edenedes hommikustes ülevaadetes väljatulistatud Vene ballistiliste rakettide arvu avaldamise.

Lisaks ballistilistele rakettidele tulistati teadetekohaselt alla üks laevatõrjerakett Oniks, kolm odavat tiibraketti Banderol ja 222 eri tüüpi drooni.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski märkis 25. augustil, et Ukraina sai juurde rakette USA päritolu õhutõrjesüsteemile Patriot, mis on ainsad Läänes toodetud maa-õhk tüüpi raketid, mis suudavad ballistilisi rakette alla tulistada.

Zelenski ei avaldanud, kui palju rakette Kiiev seekord sai.

Meedia: Venemaal Baškortostanis põleb Ozoni logistikakeskus

Sotsiaalmeediakanalite teatel põleb Baškortostani piirkonnas asuvas Blagoveštšenskis veebikaubamaja Ozon logistikakeskus.

Ozon on Venemaa suurima veebikaubandusettevõtte Wildberries suur konkurent. Ukraina on viimastel nädalatel rünnanud korduvalt Wildberriesi logistikakeskusi ning võtnud nüüd sihikule ka Ozonile kuuluvad rajatised.

Venemaal Baškortostanis põleb Ozoni logistikakeskus Autor/allikas: Kuvatõmmis

Peterburis sai plahvatuses surma Vene armee ohvitser

Peterburis toimus neljapäeva hommikul Kolpinski maanteel sõiduautos plahvatus, mille põhjustas esialgsetel andmetel isevalmistatud lõhkeseadeldis. Vene väljaande Fontanka teatel sai plahvatuses surma Venemaa armee ohvitser. Plahvatuse põhjust ega võimalikke toimepanijaid ei ole seni avalikult kindlaks tehtud, vahendas Meduza.

Maailma suurim konteinerlaevandusettevõte ei võta Novorossiiski suunal enam uusi tellimusi vastu

Maailma suurim konteinerlaevandusettevõte MSC peatas droonirünnaku järel uued broneeringud Venemaa sadamasse Novorossiiskisse ja sealt välja. Hiljuti tabas droonirünnak MSC laeva, kui see oli teel Novorossiiskisse, teatas uudisteagentuur Bloomberg.

MSC jälgib piirkonna julgeolekuolukorda ning jätkab samal ajal tegevust teistes Venemaa sadamates, sealhulgas Peterburis.

Ukraina on Musta mere piirkonnas rünnakuid hoogustanud ning tabanud ka Lõuna-Venemaal asuvat Novorossiiski sadamat.

Venemaa korraldas raketirünnaku Kiievile ja teistele piirkondadele

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva raketirünnaku Ukraina pealinnale Kiievile ja riigi teistele piirkondadele, teatas The Kyiv Independent.

Kiievis oli kella kolme paiku öösel kohaliku aja järgi kuulda mitut järjestikust tugevat plahvatust. Õhuhäire anti suurele osale Ukrainast.

"Pealinnas oli umbes ühe minuti jooksul kuulda vähemalt kuut plahvatust. Kaks neist kõlasid kaugemal. Samas ülejäänud kostsid Kiievi kesklinnas valjult," teatas ajalehe ajakirjanik Chris York.

Plahvatustest teatati ka lõunapoolsetes linnades Odessas ja Zaporižžjas.

"Zaporižžjale antud õhulöökides sai vigastada vähemalt kolm inimest," kinnitas oblastikuberner Ivan Fedorov.

Reuters: Venemaa suur naftatehas peatas droonirünnaku tõttu töö

Venemaa suuruselt neljas naftarafineerimistehas ja riigi suuruselt teine bensiinitootja Nižni Novgorodi naftarafineerimistehas (NORSI) peatas kolmapäeval pärast Ukraina droonirünnakut naftatöötlemise.

Kolmele tööstusallikale tuginevat uudist vahendasid uudisteagentuurid Reuters ja Ukrinform ning ajaleht The Kyiv Independent.

Allikate sõnul kahjustas droonirünnak mitmeid töötlemisüksusi, nendevahelist taristut ja tehase üldrajatisi. Allikad ei osanud öelda, kui kaua võtab aega kahjustuste parandamine ja naftatöötlemise taastamine tehases.

Kuberner Gleb Nikitin kinnitas varem päeval, et Ukraina droonirünnak kahjustas Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuvat tööstusrajatist.

Tehast omav Venemaa naftatööstushiid Lukoil rünnakut koheselt ei kommenteerinud.

Reutersi andmetel on ebaselge, kui kauaks tehas remonditööde ajaks rivist välja jääb.

Praegu on kõik Lukoili suuremad Venemaa naftarafineerimistehased rivist väljas. Permi tehas peatas tegevuse pärast 21. augusti droonirünnakut. Volgogradi tehas peatas naftatöötlemise 31. juulil.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1400 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 482 150 (+1400);

- tankid 12 304 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 25 237 (+7);

- suurtükisüsteemid 48 694 (+53);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2065 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 1590 (+2);

- lennukid 440 (+0) ;

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2404 (+17);

- operatiivtaktikalised droonid 483 367 (+1762);

- tiibraketid 5052 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 140 248 (+494);

- eritehnika 4602 (+10).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.