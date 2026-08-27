Otse kell 13.30: rahandusministeeriumi majandusprognoos

Rahandusministeerium annab neljapäeval ülevaate Eesti majanduse ja riigi rahanduse seisust ning väljavaadetest sel ja järgnevatel aastatel. Kell 13.30 algavat majandusprognoosi tutvustust näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Prognoosi tutvustavad rahandusminister Jürgen Ligi, ministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe ja riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos.

Majandusprognoosi kasutavad valitsus ja riigikogu eelarvepoliitiliste otsuste tegemisel ning ettevõtjad oma strateegiliste plaanide koostamisel. Prognoosi seletuskiri annab ka laiemale avalikkusele ülevaate viimasest majandusarengust ning väljavaatest järgnevaks neljaks aastaks.