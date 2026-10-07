Rahandusministeerium kaasab valimislubaduste analüüsimisse tehisaru

Rahandusministeerium on aastast 2007 teinud riigikogu valimiste eel valimislubaduste analüüsi. Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe ütles, et analüüs hindab valimislubaduste rahalist mõju ehk kui palju mingi lubadus maksma läheb ja mis on selle mõju eelarvele. Võimalusel kommenteeritakse ka lubaduse teostatavust, näiteks seda, kas see on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega või juba mõne arengukava kaudu töös.

Seekordsetel valimistel võetakse appi tehisaru. Lättemäe nentis, et analüüsi koostamisel on palju tööd, mida võiks tänapäeval teha tehisaru. "Valimisprogrammide tükeldamine lubadusteks, jaotamine valdkondadesse ning sinna juurde taustainfo otsimine," selgitas ta.

Analüütikud vaatavad töö üle

Näiteks otsib süsteem arengukavadest, eelarvetest, ning varasematest analüüsidest või vastustest, kas kuskil on selle teema kohta juba midagi arvatud. See teeb inimese eest ära eeltöö, mis on vajalik analüüsi kokkupanemisel. "Loomulikult vaatavad päris analüütikud selle kõik üle ja täiendavad," kinnitas Lättemäe.

Analüüsi koostamine ja avaldamine toimub enne valimisi. Lättemäe sõnul teeb rahandusministeerium enne valimisi ka esitluse, kus tutvustab analüüsi tulemusi. Hinnang ise on poliitiliselt erapooletu. Eesmärk on anda valijatele selgem pilt lubaduste maksumusest, et nad saaksid teha teadlikumaid valikuid ja arutleda sisukamalt valimislubaduste üle.

Praegu otsib ministeerium konkursiga teenusepakkujat või süsteemiehitajat tehisaru tööriista koostamiseks. Selleks on justiits- ja digiministeeriumil toetusmeede riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele tehisarutehnoloogiate arendamiseks. Kui konkurss osutub edukaks, soovib ministeerium pakkuda ka ühiskonnale ja avalikkusele samas otsingusüsteemis valimislubaduste otsingu abivahendit.

"See võimaldaks inimesel endal, ajakirjanikul, teadlasel või kellel iganes liita oma tehisaru süsteemiga, kuhu oleme indekseerinud arengukavad, riigieelarved, varasemad viis valimislubaduste analüüsi ja jooksvalt ka valimisprogrammid," sedastas Lättemäe. Inimesel oleks seeläbi võimalik tõsta tehisarust saadavate valimisi puudutavate vastuste kvaliteeti või lihtsalt veebiotsingu kaudu lubadusi otsida.

Tehisintellekt ei vasta küsimustele vaid treeningandmete põhjal

Süsteemiga liidetud tehisintellekt ei vasta sellisel juhul küsimustele ainult oma treeningandmete põhjal, vaid suudab oma vastustes välja tuua konkreetsed viited, millises riigi kehtivas arengukavas, lubaduses või programmis on seda teemat käsitletud. Seega on tööriista mõte ühest küljest abistada ministeeriumit analüüsi tegemisel, aga teisalt muuta lihtsamini kättesaadavaks ja tehisarule kasutatavaks teave, mis võimaldab ka ühiskonnal paremini aru saada, mida on lubatud, kas see on teostatav ja kas seda on varem analüüsitud.

Tööriist on mõeldud eestikeelsele tekstile ehk see peab suutma leida viited vajalikele eestikeelsetele dokumentidele ja looma vajalikud seosed ka juhul, kui küsimus ei ole sõnastatud päris samal kujul, nagu see on kirjas algsetes dokukmentides.

Rahandusministeerium analüüsib ainult neid erakondi, kes panevad välja täisnimekirja. "Muidu läheks töömaht liiga suureks või hoomamatuks," nentis Lättemäe.

Toetus antakse justiits- ja digiministri määrusega "Tulevikukindla andmemajanduse ökosüsteemi mudel ja taristulised lahendused andmete turvaliseks haldamiseks, käitlemiseks ja väärindamiseks" kehtestatud korras.