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Serbia justiitsministri sõnul saab sõjakurjategija Mladić riiklikud matused

Välismaa
Ratko Mladić Haagis kohtuistungil
Ratko Mladić Haagis kohtuistungil Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/POOL New
Välismaa

Serbia justiitsminister Nenad Vujić ütles reedel, et endine Bosnia serblaste sõjaväejuht ja süüdimõistetud sõjakurjategija Ratko Mladić saab kõik sõjaväelised ja riiklikud austusavaldused, millele tal on õigus.

Mladić suri neljapäeval Haagis vanglas, kus ta kandis eluaegset vanglakaristust 1990. aastate Bosnia sõja ajal toime pandud sõjakuritegude eest.

"Kindel on, et kindral Mladić saab riigi poolt kõik sõjaväelised ja riiklikud austusavaldused, millele tal on õigus," ütles Vujić telekanalile K1.

Minister lisas, et Serbia ametnikud ootavad üksikasju selle kohta, millal Haagi võimud surnukeha üle annavad.

"Oleme valmis Haagi sõitma kohe, kui saame teada, millised on järgmised sammud," ütles minister.

Mladić, kes oli viimastel kuudel saanud mitu insulti, kandis eluaegset vanglakaristust genotsiidi, sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude eest Bosnia sõja ajal, sealhulgas oma rolli eest Srebrenica massimõrvas, mis on Euroopa suurim veresaun pärast Teist maailmasõda.

Kõige kurikuulsam julmus pandi toime 1995. aasta juulis Srebrenicas, kus Mladići juhitud serblaste väed hukkasid 8000 Bosnia moslemi meest ja poissi, kes olid otsinud varju enklaavist, mis pidi olema ÜRO kaitse all.

ÜRO tribunal mõistis Mladići 2017. aastal sõjakuritegude ja genotsiidi eest eluks ajaks vangi. Kohtuotsus jäeti apellatsioonimenetluses 2021. aastal jõusse.

Mladići süüdimõistmine sõjaaegsete tapmiste eest endise Jugoslaavia lagunemisel pärast kommunismi langust tõi talle rahvusvahelises ajakirjanduses hüüdnime Bosnia lihunik.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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