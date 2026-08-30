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Islandlased hääletasid EL-ga liitumisläbirääkimiste jätkamise vastu

Välismaa
Islandi pealinn Reykjavik.
Islandi pealinn Reykjavik. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

Islandlased ütlesid laupäeval toimunud referendumil ei ettepanekule jätkata Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimisi.

Häälte lugemine kestis kogu öö. Islandi rahvusringhäälingu RÚV teatel oli pühapäeva hommikuks selge, et läbirääkimiste jätkamise vastu hääletanud leer on võitnud, vahendas Yle.fi.

Kui lõunapoolse valimisringkonna lõpptulemus oli veel selgumata, oli läbirääkimiste taasalustamist toetanud 47,5 protsenti valijatest. Vastu oli 52,5 protsenti.

Islandil on umbes 270 000 hääleõiguslikku inimest. Valimisaktiivsuse kohta esialgu andmed puuduvad.

Islandil avaldatakse häälte lugemise ajal valimisringkondade kaupa jooksvaid tulemusi. Ka varasemate andmete põhjal oli läbirääkimiste jätkamise vastane leer eduseisus riigi edelaosas.

RÚV-ile antud kommentaaris ütles üks politoloog, et praeguse seisu põhjal paistab tulemus juba üsna selge. Tema sõnul võiks seda muuta vaid midagi täiesti ootamatut.

Referendumi ametlik lõpptulemus peaks selguma peagi.

Kui rahvas oleks toetanud läbirääkimiste taasalustamist, oleks hiljem korraldatud eraldi referendum selle üle, kas Island peaks Euroopa Liiduga ühinema.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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