Iirimaa: EL ja Ukraina avasid ametlikult 6. läbirääkimiste klastri

Euroopa Liit ja Ukraina avasid ametlikult ühinemisläbirääkimiste 6. klastri, mis hõlmab välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitikat, teatas EL-i eesistujariigi Iirimaa Euroopa küsimuste minister Thomas Byrne.

"Mul on heameel teatada kuuenda läbirääkimiste klastri avamisest Ukrainaga," ütles Byrne teisipäeval pressikonverentsil pärast kolmanda valitsustevahelise konverentsi lõppemist, millel osalesid Ukraina ja EL-i Euroopa küsimuste ministrid.

"See on teine klaster, mille Euroopa Liit avas Ukrainaga pärast esimese klastri, põhialused, avamist juunis," lisas Byrne.

Euroopa Liiduga liitumine eeldab kandidaatriikidelt läbirääkimisi kuues teemaklastris, et viia oma seadused vastavusse liidu õigusaktidega kõigis valdkondades alates keskkonnast ja põllumajandusest kuni justiitsküsimusteni.

Edasiminekust hoolimata jääb see samm alla Ukrainas ja Brüsselis hellitatud lootustele alustada läbirääkimisi kõigis kuues klastris enne Euroopa suvepuhkuste algust.

Sõjast räsitud Ukrainat, mis esitas liitumistaotluse pärast Venemaa 2022. aasta sissetungi, ootab täisliikmeks saamisel ees veel pikk teekond.