X!

Island peab referendumi EL-iga kõneluste taasalustamise üle

Välismaa
Islandi parlamendihoone
Islandi parlamendihoone Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Välismaa

Islandlased hääletavad laupäeval tasavägiseks kujuneval referendumil Euroopa Liiduga (EL) liitumiskõneluste taasalustamise üle.

Islandlastelt ei küsita veel, kas nad tahavad 27-liikmelise blokiga liituda, vaid seda, kas nad soovivad, et nende valitsus alustaks läbirääkimisi võimalike tingimuste, sealhulgas ülitundliku kalandusküsimuse üle.

"See on võimalus, mitte lõplik otsus," ütles peaminister Kristrún Frostadóttir uudisteagentuurile AFP, väites, et referendum sillutab teed "riske vähendavale jaatavale vastusele".

"Sel viisil on kokkulepe laual, saab näha kõiki küsimusi ja vastuseid kõigile küsimustele, mis meile siin esitatakse," ütles peaminister.

Laupäeval palutakse valijatel vastata "jah" või "ei" küsimusele: "Kas Island peaks taasalustama liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga?"

Kaudselt on tegu küsimusega, kas 400 000 elanikuga riik peab paremaks jääda sõltumatuks või haakida end EL-i külge.

Kui "jah"-pool võidab, pannakse Brüsseliga läbi räägitav liitumisleping uuele rahvahääletusele ning see eeldab tõenäoliselt Islandi põhiseaduse muutmist ja ka EL-i liikmesriikide poolset ratifitseerimist.

Saareriik taotles blokiga liitumist 2009. aastal, aasta pärast 2008. aasta finantskriisi, mis viis selle pankade ja majanduse kokkuvarisemiseni.

Liitumisläbirääkimised algasid 2010. aastal, kuid peatati 2013. aastal pärast euroskeptilise valitsuse võimule tulekut.

Maailm on sellest ajast saadik aga muutunud.

"EL vaatab ringi, sõlmides lepinguid India ja Mercosuriga. Näeme muutusi üleilmses õhustikus, kus tollimakse kasutatakse relvana," märkis Frostadóttir.

Kuigi Islandi majandusel läheb taas hästi, on leibkonnad hädas kiireneva inflatsiooni ja hüppeliselt tõusvate intressimääradega, kusjuures keskpank on tänavu intressimäärasid kolm korda kaheksa protsendini tõstnud. See muudab euro võlgades leibkondade jaoks ahvatlevaks valikuks.

Maailmaareenil on sõja naasmine Euroopasse Venemaa sissetungiga Ukrainasse kõigutanud väljakujunenud julgeolekudoktriine.

Islandlaste muresid on süvendanud ka USA presidendi Donald Trumpi ähvardused Gröönimaa ülevõtmise kohta. Island asub strateegilises paigas subarktilises piirkonnas, sel pole sõjaväge ning selle kaitse sõltub NATO-st ja 1951. aasta kahepoolsest lepingust Ühendriikidega.

"Hiljuti nähtud geopoliitiline murrang ei ole selle referendumi algpõhjus. Kuid ilmselgelt mõjutavad need mured arutelu," ütles Bifrosti ülikooli professor Eiríkur Bergmann AFP-le.

Arvamusküsitlused näitavad, et islandlased on EL-i küsimuses sügavalt lõhestunud.

Üheks võtmeküsimuseks läbirääkimistel kujuneb vältimatult kalandus, mis on Islandi rahvusliku identiteedi lahutamatu osa ja moodustab umbes 40 protsenti saare kaubaekspordist.

Pool sajandit pärast viimaseid "tursasõdu" Suurbritanniaga on paljud islandlased vastumeelsed loovutama Brüsselile isegi vähimatki osa kontrollist oma raskelt kätte võidetud territoriaalvete üle.

Seda oleks aga raske sobitada EL-i praeguse ühise kalanduspoliitikaga.

Brüssel pole enne referendumit arutelusse sekkunud, kuid on saatnud positiivseid signaale, isegi tundlikus kalandusküsimuses.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

UUS HOOAEG

muusikaelamus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:15

Aktiivne lapsevanem: võiksime lasteaias laste elu palju rohkem rikastada

13:12

Göteborgi huligaanide lõhkumine maksab üle 28 000 euro

13:10

Eterniidijäätmete jaoks on vaja pikemat plaani

13:03

Haapsalu muuseumi juht: muda kujundas Haapsalu

12:57

Sokos peab Viru hotellis jätkamise üle läbirääkimisi

12:57

Nukuteatrimuuseum kutsub õpilasi teatrinukke leiutama

12:33

Võrkpalli naiste EM-il domineerivad favoriidid, Lätil kolm kaotust

12:31

Arras: soovitaksin Kõlvartil põhiseadust lugeda

12:30

Raadiouudised (26.08.2026 12:00:00)

12:29

Ukraina jätkab Wildberriesi logistikataristu hävitamist Uuendatud

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

25.08

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused Uuendatud

25.08

USA meedia: CIA juht on Moskvas Uuendatud

25.08

Vene valitsus sai õiguse võtta oma kontrolli alla halvasti kaitstud erataristu Uuendatud

25.08

Suri lauljanna Dolly Parton

25.08

Prokuratuur esitas Isamaale täiendatud kahtlustuse Uuendatud

24.08

Liina Raud: sain karmaga tagasi kõik, mida nooruses teistele tegin

12:29

Ukraina jätkab Wildberriesi logistikataristu hävitamist Uuendatud

08:36

Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

24.08

Heidi Jõks kaebas kliimaministeeriumi kohtusse

25.08

Kai Realo: taas soovib Eesti reguleerida rangemalt kui Euroopa üldiselt

ilmateade

SPORT

13:12

Göteborgi huligaanide lõhkumine maksab üle 28 000 euro

12:33

Võrkpalli naiste EM-il domineerivad favoriidid, Lätil kolm kaotust

12:16

Inglismaal hinnati enim Bruno Fernandese teeneid

11:13

Poleemikat tekitanud endist NBA mängijat ei lubata Chicago Sky areenile

loe: kultuur

12:57

Nukuteatrimuuseum kutsub õpilasi teatrinukke leiutama

12:05

Galerii: Tartu Ülikooli raamatukogus avati illustratsiooninäitus "Helge mälestus"

11:25

Rakvere teatri saal kolib linnusesse

10:24

PÖFF-i visuaalse identiteedi eest vastutab tänavu Priit Pärn

loe: eeter

13:15

Aktiivne lapsevanem: võiksime lasteaias laste elu palju rohkem rikastada

13:03

Haapsalu muuseumi juht: muda kujundas Haapsalu

12:57

Nukuteatrimuuseum kutsub õpilasi teatrinukke leiutama

11:58

Raadiost lahkuv Jakob Rosin: vahel tuleb olla egoist ja mõelda enda peale

Raadiouudised

09:55

Ida-Virumaa erakaevude veekvaliteedi parandamist tuleks toetada

09:50

Korduvate pisivarguste hulk on aastaga veerandi võrra kasvanud

09:45

Politseinikel tekib seaduslik õigus anda sündmuskohal elupäästvat esmaabi

09:20

Raadiouudised (26.08.2026 09:00:00)

25.08

1600 põhikooli lõpetanut pole veel leidnud uut õppekohta

25.08

Paadiomanikud: Tartu vajab uusi sadamakohti

25.08

Päevakaja (25.08.2026 18:00:00)

25.08

Häädemeeste vallale ei sobi meretuulepargi elektritrassi asukoht

25.08

Soome majandus pöördus kasvule

25.08

Raadiouudised (25.08.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo