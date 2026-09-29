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Küsitlus: enamik britte soovib suhete tihendamist Euroopa Liiduga

Välismaa
Euroopa Liiduga ühinemise pooldajad Londonis.
Euroopa Liiduga ühinemise pooldajad Londonis.
Välismaa

Rohkem kui kaks kolmandikku Ühendkuningriigi kodanikest soovib, et valitsus tihendaks suhteid Euroopa Liiduga, selgub väljaande Politico tellitud küsitluse tulemustest. See näitab, kui laialdane on toetus Brexiti järel EL-iga sõlmitud kokkuleppe ümberkujundamisele, kommenteeris Politico.

Uuringufirma Public First küsimusele, kas Ühendkuningriik peaks EL-ile lähenema, vastas jaatavalt 70 protsenti ja isegi Euroopa Liidust lahkumise (Brexit) eest võidelnud Nigel Farage'i erakonna Reform UK toetajate seas on enamus (51 protsenti) seisukohal, et praegused suhted Brüsseliga on liiga kauged, teatas Politico.

Küsitlus avaldati Ühendkuningriigi valitseva Tööpartei jaoks väga tundlikul ajal. Peaminister Andy Burnhamile avaldavad mõned tema erakonna juhtivad liikmed survet Brexit tagasi pöörata ja Euroopa Liiduga taas ühineda.

"Avalikkus vaatab nüüd rahvusvaheliste liitude otsimisel sageli Euroopa poole, eriti kuna USA-d peetakse üha enam parimal juhul ebausaldusväärseks ja halvimal juhul vastaspooleks," ütles avaliku arvamuse uuringufirma Public First küsitlusuuringute juht Seb Wride, kelle ettevõte küsitluse Politico tellimusel läbi viis.

"Valitsuse jaoks pole see aga lihtne. "Euroopale lähemale jõudmine" ei tähenda sama mis "Brexiti tagasipööramine" ning Burnham peab leidma keerulise tasakaalu, et rahuldada oma Euroopa-meelset tiiba, avamata samal ajal uuesti haavu, mida avalikkus eelistaks suletuna hoida," lisas Wride.

Kümme aastat tagasi toimunud Brexiti referendum lõhestas riigi, viis kahe peaministri ametist lahkumiseni ning vallandas sageli teravaks kujunenud lahkumisläbirääkimised Londoni ja Brüsseli vahel, mille lõpuleviimine võttis aastaid.

Public First-i küsitluses vastas 31 protsenti valimisealistest kodanikest, et Ühendkuningriik peaks Brüsseliga suhteid tihendama, kuid ainult juhul, kui see ei tähenda EL-i reeglistiku järgimist. Seevastu 39 protsenti soovis palju tihedamat koostööd isegi siis, kui see nõuaks Ühendkuningriigilt taas mõningate EL-i reeglite järgimist.

Küsitlus kinnitab ka seda, kuidas Brexiti-debatt on jaganud riigi kaheks leeriks – toetajateks ja vastasteks. Vasakpoolsete erakondade toetajad olid EL-iga tihedamate suhete pooldamisel märksa altimad kui parempoolsete erakondade toetajad.

Roheliste erakonna valijad olid kõige innukamad: 64 protsenti neist toetas EL-iga palju tihedamaid suhteid isegi siis, kui see tähendaks rohkemate EL-i reeglite kohaldamist.

Vanemad valijad suhtusid Brüsseliga suhete tihendamisse vähem entusiastlikult.

Reform UK valijatest soovis tihedamaid suhteid 51 protsenti, mis on kaks korda rohkem kui nende osakaal, kes soovisid hoida EL-iga suuremat distantsi – neid oli 25 protsenti.

See võib kujutada endast probleemi erakonna juhile Farage'ile, kes on kogu oma poliitilise karjääri jooksul olnud euroskeptik.

Küsitluse tulemused võivad anda ka lisamaterjali Tööpartei poliitikutele, kes soovivad, et Burnham oleks Ühendkuningriigi ja EL-i suhete parandamise plaanides ambitsioonikam. See võib tähendada võimalikku naasmist EL-i tolliliitu, ühtsele turule või isegi Euroopa Liidu täisliikmeks saamist.

Kui Burnham valmistus teisipäeval Liverpoolis erakonnaliikmetele ja aktivistidele kõnet pidama, avaldasid järjest ministrid ja teised oma seisukohti selle kohta, milliseid tihedamaid suhteid EL-iga peaks ta taotlema.

Endine peaminister Tony Blair avaldas raporti, milles kutsus Burnhamit seadma järgmise kümnendi eesmärgiks reformitud Euroopa Liiduga taasühinemise.

Londoni linnapea Sadiq Khan kutsus esmaspäeval Liverpoolis Politicole antud intervjuus peaministrit alustama viivitamata arutelu Euroopa Liiduga taasühinemise üle. Khani sõnul on Brexit olnud "katastroof" ja "suurim majandusliku enesehävituse akt, mida ükski riik on kunagi toime pannud".

"Varem või hiljem, ühel hetkel, hakkame me arutama Euroopa Liiduga taasühinemist," ütles Khan. "Miks oodata?"

Public First korraldas küsitluse 13.–15. septembrini, küsitledes interneti teel 2028 Ühendkuningriigi täiskasvanut.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico

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