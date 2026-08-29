X!

Island hääletab EL-iga liikmesuskõneluste jätkamise üle

Välismaa
Hääletamine Islandil referendumil.
Hääletamine Islandil referendumil. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Leonhard Foeger
Välismaa

Islandis toimub laupäeval rahvahääletus selle üle, kas alustada uuesti liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga.

Veidi alla 400 000 elanikuga riik esitas Euroopa Liiduga liitumise taotluse 2009. aasta finantskriisi järel. Kõnelused peatati aga 2013. aastal, kui võimule tuli euroskeptiline valitsus.

Referendumi tulemus tõotab tulla väga tasavägine: reedel avaldatud Gallupi arvamusküsitluste kohaselt toetab "ei" leeri 51,6 ja "jah" poolt on 48,4 protsenti valijatest, mis on statistilise veamarginaali piires. Veel mõni aeg varem oli kõneluste taasalustamise pooldajate osakaal olnud vastasleerist pisut suurem.

"See on üsna tasavägine, kuid ma olen alati optimistlik," ütles veendunud eurofiilist välisminister  Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir enne hääletust uudisteagentuurile AFP. "Enne lõppu pole miski kindel."

Hääletus algas kell 9.00 (Eesti aja järgi 12.00) ja lõpeb kell 22.00 (Eesti aja järgi 1.00 öösel). Kuna lävepakuküsitlusi ei tehta ja võistlus on tasavägine, oodatakse esimesi usaldusväärseid tulemusi kõige varem ööl vastu pühapäeva.

Umbes 273 000 hääleõiguslikul kodanikul palutakse vastata "jah" või "ei" küsimusele: "Kas Island peaks jätkama liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga?"

Kui "jah" pool võidab, hakatakse Brüsseliga pidama läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile.

Üks olulisemaid teemasid kõnelustel oleks kalandus – Islandi majanduse nurgakivi, mille üle Reykjavík soovib säilitada ainuõigusliku kontrolli. Seekord tundub, et Brüssel on kompromissidele altim.

"Arutelu alused on väga riigisisesed, kuid olulist mõju avaldavad ka USA presidendi Donald Trumpi teine ametiaeg ja praegune geopoliitiline murrang," ütles AFP-le Bifrosti ülikooli politoloog Eirikur Bergmann.

Kuna Islandi majandus praegu õitseb, ei näe mõned valijad põhjust EL-i liikmesust arutada, sest riigil on Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) liikmena juba juurdepääs ühtsele turule.

Islandi taastunud heaolu varjupool on aga hüppeliselt tõusnud hinnad ja intressimäärad.

Mõned leibkonnad maksavad oma hüpoteeklaenudelt üheksaprotsendilist intressi, mis muudab euroalaga liitumise väljavaate oma palju madalamate intressimääradega väga ahvatlevaks.

Samal ajal on sõja naasmine Euroopasse seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse raputanud väljakujunenud julgeolekudoktriine. Julgeolekumuresid on suurendanud ka USA presidendi Donald Trumpi ettearvamatus ja tema ähvardused võtta üle naabersaar Gröönimaa – mille ta on mitmel korral Islandiga segi ajanud.

Island asub strateegiliselt olulises subarktilises piirkonnas, sel puudub oma armee ning riigi kaitse sõltub NATO-st ja 1951. aasta kahepoolsest lepingust Ameerika Ühendriikidega.

"Inimesed seavad nüüd selle lepingu kehtivuse kahtluse alla," ütles Bergmann. "Geopoliitilised nihked mõjutavad debatti, kuid ei ole selle peamiseks ajendiks."

Euroopa Liit, mis pole alates 1995. aastast vastu võtnud ühtegi jõukat, eelarvesse netopanustajat, jälgib referendumi tulemust pingsalt.

Brüssel näeks Islandi liikmesuses positiivse laienemise eeskuju, mis võiks muuta liikmesriikidele vastuvõetavamaks vaesemate riikide, näiteks Montenegro vastuvõtmise või isegi aidata meelt muuta ülirikkal EL-i mittekuuluval Norral, kes võib end lõpuks leida isoleerituna.

"Islandi otsus tugevdaks kahtlemata argumente EL-i uute liikmete vastuvõtmise kasuks," märkis Euroopa Komisjoni laienemisvolinik Marta Kos.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

uus hooaeg

muusikaelamus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:59

Island hääletab EL-iga liikmesuskõneluste jätkamise üle

13:46

Norris lisas McLarenile lepingule veel kolm aastat

13:31

Muinastulede öö eestvedaja: sel aastal on isegi Ameerikast kolm lõkketeadet tulnud

13:21

Galerii: Siim Kallas saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teele Uuendatud

13:21

Ukraina tabas suurrünnakus Rostovi oblastile mitut kaubaladu Uuendatud

13:17

Pildid: Fotografiskas esines Läti ansambel Brainstorm

13:08

Colorado sõlmis kanadalasega ajalooliselt suure lepingu

12:32

Vassiljevile ust näidanud Liepaja treeneriks saab Curro Torres

12:05

Pildid: Tallinnas Artiuse galeriis avati Santa Zukkeri isikunäitus

11:57

Liverpool ostis PSG-lt MM-il säranud prantslase

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

28.08

Suri kirjanik ja humorist Priit Aimla

28.08

Sõja 1647. päev: Ukraina ründas Venemaa üht suurimat naftakäitist Jaroslavlis Uuendatud

28.08

Rootsi saadab Soome-Vene piirile Gripeni hävitajad ja sõjalaevad

28.08

Venemaa must turg toidab Kanadas lokkavat autovarguste lainet

13:21

Ukraina tabas suurrünnakus Rostovi oblastile mitut kaubaladu Uuendatud

28.08

Suri Norra kuningas Harald V Uuendatud

13:21

Galerii: Siim Kallas saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teele Uuendatud

28.08

Reinsalu: kaitseministeerium on riigikogule valetanud Uuendatud

28.08

Raskused töö leidmisel sunnivad tuhandeid vanemaealisi varem pensionile

28.08

Pevkur: ministeerium võtab kaitseväe varade haldamise ajutiselt üle

ilmateade

SPORT

13:46

Norris lisas McLarenile lepingule veel kolm aastat

13:08

Colorado sõlmis kanadalasega ajalooliselt suure lepingu

12:32

Vassiljevile ust näidanud Liepaja treeneriks saab Curro Torres

11:57

Liverpool ostis PSG-lt MM-il säranud prantslase

loe: kultuur

13:17

Pildid: Fotografiskas esines Läti ansambel Brainstorm

12:05

Pildid: Tallinnas Artiuse galeriis avati Santa Zukkeri isikunäitus

11:01

Galerii: Arvo Pärt pälvis Saksamaal Goethe medali

09:55

Eneken Laanes ja Joonas Hellerma: raamatukogu uksed ootavad avamist

loe: eeter

13:31

Muinastulede öö eestvedaja: sel aastal on isegi Ameerikast kolm lõkketeadet tulnud

10:43

Sildvee: võrreldes "Terevisiooniga" on "Pealtnägijas" rohkem aega asjadesse sisse minna

28.08

Digiekspert: kõnekelm kasutab ohvri mõjutamiseks hirmutamist ja autoriteeti

28.08

Muusik Arno Tamm: ansambel Paabel ammutab inspiratsiooni arhiivides uidates

Raadiouudised

28.08

Päevakaja (28.08.2026 18:00:00)

28.08

Tervisekassa saavutab eelarvetasakaalu aastaks 2030

28.08

Riigikontroll leidis probleeme kaitseministeeriumi valitsusalas

28.08

Kaitseministeeriumi hinnangul on Venemaal raskusi strateegilise taristu kaitsel

28.08

Narva volikogu püüab muuta volikogu töö eestikeelseks

28.08

Võrumaa ühistranspordi muudatused eiravad hõreasustust

28.08

Raadiouudised (28.08.2026 15:00:00)

28.08

Nädalavahetusel on oodata vihmast ilma

28.08

Norra soovib jätkata nafta- ja gaasiuuringuid Barentsi meres

28.08

Eesti filmitootjad said uue filmiekspordi kiirendi

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo