Põhja-Küprose ranniku lähistel läks ümber reisiparvlaev
Küprose põhjapoolse ranniku lähistel läks pühapäeval vahetult pärast sadamast lahkumist ümber reisiparvlaev, teatasid kohalikud võimud; esialgu pole teada, kas õnnetuses oli kannatanuid.
"Tehakse kõik vajalikud ettevalmistused pääste- ja tervishoiuteenistuste kiireks reageerimiseks," seisis Küprose jagatud saare põhjapoolset kolmandikku haldava Põhja-Küprose Türgi Vabariigi tervishoiuministeeriumi avalduses.
Küprose ajalehe Cyprus Mail kohaselt oli laeva pardal ligikaudu 270 inimest.
Toimetaja: Mari Peegel
Allikas: AFP-STT-BNS