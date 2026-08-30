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Põhja-Küprose ranniku lähistel läks ümber reisiparvlaev

Välismaa
Päästepaadid teel õnnestuspaika Põhja-Küprose lähistel.
Päästepaadid teel õnnestuspaika Põhja-Küprose lähistel. Autor/allikas: SCANPPIX/ REUTERS/Reuters TV
Välismaa

Küprose põhjapoolse ranniku lähistel läks pühapäeval vahetult pärast sadamast lahkumist ümber reisiparvlaev, teatasid kohalikud võimud; esialgu pole teada, kas õnnetuses oli kannatanuid.

"Tehakse kõik vajalikud ettevalmistused pääste- ja tervishoiuteenistuste kiireks reageerimiseks," seisis Küprose jagatud saare põhjapoolset kolmandikku haldava Põhja-Küprose Türgi Vabariigi tervishoiuministeeriumi avalduses.

Küprose ajalehe Cyprus Mail kohaselt oli laeva pardal ligikaudu 270 inimest.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AFP-STT-BNS

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