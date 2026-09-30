X!

Norstat: Isamaa langus peatus ja vahe Keskerakonnaga kasvas

Eesti
Toetus erakondadele.
Toetus erakondadele. Autor/allikas: ÜI/Norstat
Eesti

Värskete tulemuste põhjal on peatunud enam kui kuu aega kestnud Isamaa toetuse langus – Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitluse põhjal toetas Isamaad 23,6 protsenti ja Keskerakonda 21,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Eelmiseks nädalaks alla ühe protsendipunkti kahanenud vahe Isamaa ja teisel kohal oleva Keskerakonnaga on nüüd 1,9 protsendipunkti.

Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kelle toetus langes nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra 14,9 protsendini.

Esikolmikule järgnevad EKRE 13,8 protsendi, Reformierakond 13,7 protsendi, Parempoolsed 6,9 protsendi ja Eesti 200 1,5 protsendiga.

Rohelisi toetas 0,5 protsenti ja kõiki muid erakondi kokku 3,2 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetas kokku 15,2 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 74 protsenti vastajatest.

Praeguste küsitlustulemustega saaks Isamaa riigikogus 27, Keskerakond 24, SDE 16, EKRE 14, Reformierakond 14 ja Parempoolsed kuus kohta.

Kord kuus küsitakse lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal arvab 28 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 66 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. 19 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 63 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama. 

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 31. augustist kuni 27. septembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. 

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

muusikapäev

muusikaline mõõduvõtt

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

06:30

Babiš: Tšehhi saadaks Balti riikide toetuseks kaks brigaadi

06:29

Norstat: Isamaa langus peatus ja vahe Keskerakonnaga kasvas

06:21

Rändeekspert "Impulsis": Rae vallast võib saada riigi võimetuse sümbol

06:16

Riik toetab kortermajade renoveerimist väiksemas mahus

06:11

Tallinna linn peab sõda tänavakunstiga

06:04

Venemaa õhurünnak Kiievile tekitas elektrikatkestusi

00:06

Kristal: kasutamata võimalused jäävad kripeldama

00:00

Eesti ja Bulgaaria mängisid Rahvuste liigas väravateta viiki Uuendatud

29.09

Henn: mõlemad mängud jäävad kripeldama, aga oskame viigipunkte hinnata

29.09

Läti tipud kütsid Keila korvpalliklubidele sauna

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

29.09

Kapo: Milremi süütamise eest vastutab Venemaa Uuendatud

29.09

Kapo juht: rünne Milremi vastu oli esimene katse, mis õnnestus

29.09

Joller läks patsiendisaladuse kaitse teemal arstidega laupkokkupõrkesse

28.09

Eestis levivad taas sügelised

29.09

Meediajuhid: võõrkeelse dublaaži keeld kahjustab majandust ja julgeolekut

29.09

Aastaga tõusid palgad kõikides ministeeriumites

29.09

Galerii: Tallinna suurest Prismast sai Coop Peremarket

29.09

Vene armee ja sõjalised kulutused kasvavad veelgi Uuendatud

29.09

Sikkut: riigieelarve probleemide juurikas on maksuküüru kaotamine

29.09

Kaug-Idas kukkus alla Venemaa strateegiline pommituslennuk

ilmateade

SPORT

00:06

Kristal: kasutamata võimalused jäävad kripeldama

00:00

Eesti ja Bulgaaria mängisid Rahvuste liigas väravateta viiki Uuendatud

29.09

Henn: mõlemad mängud jäävad kripeldama, aga oskame viigipunkte hinnata

29.09

Läti tipud kütsid Keila korvpalliklubidele sauna

loe: kultuur

29.09

Kultuuriasutused vajavad ellujäämiseks senisest enam omavalitsuste tuge

29.09

Tänavune disaininädal on taas väga esemerohke

29.09

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

29.09

Barbara Lehtna esitleb Kanuti Gildi Saalis 90-ndatest inspireeritud lavastust

loe: eeter

29.09

"Eesti mäng" tähistab 15 aastat ETV eetris

29.09

Jaagup Kreem: minu südame panevad alati heldima lapsed ja kassid

29.09

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

29.09

Napoleoni koogi tekstuuri aitab hoida viin

Raadiouudised

29.09

Kapo juht: Venemaalt lähtuv sabotaažikatsete oht püsib

29.09

Leis: osa teetööde tähtaegu võib edasi lükkuda

29.09

Päevakaja (29.09.2026 18:00:00)

29.09

VKG avas Uus-Kiviõli kaevanduse

29.09

Tartu ülikooli Narva kolledžis avati Robokoda

29.09

Anthropic hoiatab tehisaru kiire arengu ohtude eest

29.09

Euroopa Liit plaanib metaanimääruse rakendamise edasi lükata

29.09

Tööelu manifest soovitab tööõigust uuendada ja juhtimiskultuuri parandada

29.09

Raadiouudised (29.09.2026 15:00:00)

29.09

Michal andis riigikogule üle tuleva aasta riigieelarve eelnõu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo