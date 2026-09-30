Norstat: Isamaa langus peatus ja vahe Keskerakonnaga kasvas

Eelmiseks nädalaks alla ühe protsendipunkti kahanenud vahe Isamaa ja teisel kohal oleva Keskerakonnaga on nüüd 1,9 protsendipunkti.

Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kelle toetus langes nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra 14,9 protsendini.

Esikolmikule järgnevad EKRE 13,8 protsendi, Reformierakond 13,7 protsendi, Parempoolsed 6,9 protsendi ja Eesti 200 1,5 protsendiga.

Rohelisi toetas 0,5 protsenti ja kõiki muid erakondi kokku 3,2 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetas kokku 15,2 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 74 protsenti vastajatest.

Praeguste küsitlustulemustega saaks Isamaa riigikogus 27, Keskerakond 24, SDE 16, EKRE 14, Reformierakond 14 ja Parempoolsed kuus kohta.

Kord kuus küsitakse lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal arvab 28 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 66 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. 19 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 63 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 31. augustist kuni 27. septembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.