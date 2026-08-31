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"Ukraina stuudios" 21.40 kolonelleitnant Liias ja Ukraina ajakirjanik Butkevõtš

Eesti
Eesti

Sel esmaspäeval on "Ukraina stuudios" kolonelleitnant Taavi Liias ja Venemaal vangistuse läbi elanud ajakirjanik ja inimõiguste eest kõneleja Maksõm Butkevõtš.

Venemaa ja Ukraina vahetavad vastastikku massiivseid õhulööke, rindel pole samas kummalgi poolel olulisi liikumisi ette näidata. Siiski muudab venelaste aeglane edasiliikumine olukorra Slovjanski-Kramatorski piirkonnas üha keerukamaks. Rindesündmusi analüüsib kolonelleitnant Taavi Liias.

Sõjas maksavad eriti kõrget hinda vangi langenud sõjaväelased ja tsiviilisikud. Sellest, kuidas Venemaa kohtleb sõjavange ja miks on oluline kõiki toime pandud kuritegusid uurida ja süüdlaste üle kohut mõista, räägib ise vangistuse läbi elanud ajakirjanik ja inimõiguste eest kõneleja Maksõm Butkevõtš.

Saatejuht on Epp Ehand

Toimetaja: Marko Tooming

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