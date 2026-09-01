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Politsei leidis Saksamaa elektrijaama juurest isevalmistatud lõhkeseadeldised

Välismaa
Jänschwalde söeelektrijaam
Jänschwalde söeelektrijaam Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Frank Hammerschmidt
Välismaa

Saksamaa politsei leidis teisipäeval Brandenburgi liidumaa elektrijaama lähedal asuvast alajaamast mitu isevalmistatud lõhkeseadeldist. Politsei sõnul otsest ohtu elanikkonnale ei ole ning keegi viga ei saanud.

Politsei avastas Turnow-Preilacki alajaamas elektriliini juures võimaliku kahjustuse ning leidis selle külge kinnitatud ebatavalise lõhke- ja süüteseadeldise.

See alajaam jaotab Jänschwalde elektrijaamas toodetud elektrit nii piirkondlikult kui ka üleriigiliselt. Meedia andmetel võidi alajaama rünnata korduvalt ning võimalik eesmärk oli põhjustada ulatuslik elektrikatkestus kohaliku söeelektrijaama ühes tootmisüksuses, vahendas Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tageschau". 

Politsei pressiesindaja sõnul leiti mitu isetehtud pommi kella kaheksa paiku hommikul alajaamast, mis jaotab lähedalasuva pruunsöel töötava ja prügi põletava Jänschwalde jaama toodetud elektrit.  Vähemalt üks seadeldistest plahvatas, kuid teised ei läinud tööle, ütles pressiesindaja uudisteagentuurile AFP.

Võrguoperaator 50Hertz teatas, et tuvastamata inimesed kahjustasid nende võrgus mitut liini.

"Toimus lühiajaline katkestus. Kõik liinid on nüüdseks taas töös. Üldine elektrivarustus ei ole hetkel häiritud," seisab ettevõtte avalduses.

Politsei uurib juhtumit ja kinnitas, et võtab juhtumit väga tõsiselt. Võimude teatel keegi viga ei saanud, ohtu elanikkonnale praegu ei ole.

Kriminaalpolitsei (LKA) võttis Jänschwalde elektrijaama lähedal toimunud juhtumi uurimise üle. Politsei lükkas ümber ka varasemad meediateated, et sündmuskohalt leiti lõhkeainega täidetud rakette, kinnitades, et tegemist ei olnud rakettidega.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: "Tageschau", DW, BNS

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