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Saksamaal toimus nädala jooksul kolmas sabotaažikatse elektrivõrgule

Välismaa
Veoauto, mida seostatakse rünnakute eest vastutuse võtnud radikaalse kliimaaktivistiga
Veoauto, mida seostatakse rünnakute eest vastutuse võtnud radikaalse kliimaaktivistiga Autor/allikas: SCANPIX/AFP/DPA/Daniel Evers
Välismaa

Lääne-Saksamaal Düsseldorfi lähistel asuvate kõrgepingeliinide ja alajaama juurest leiti lõhkeseadeldised, teatas reedel energiaettevõte RWE. Juhtumi tõttu tõstis riik ohutaset, kuna tegemist on juba kolmanda arvatava sabotaažikatsega sel nädalal, vahendas Reuters.

Elektrijaama operaatori teatel on nende tütarettevõte RWE Power tihedas koostöös võrguoperaatori Amprioni ja ametivõimudega turvameetmeid tugevdanud. Vahejuhtumid ei ole ettevõtte igapäevatööd häirinud.

Kriitilise taristu haavatavus on sel nädalal tekitanud Euroopas laialdast muret just Saksamaa näitel, kus pühapäeval toimuvad pingelised valimised idapoolsel Saksi-Anhalti liidumaal. 

Arvamusküsitlustes juhib ülekaalukalt parempopulistlik ja Venemaa-meelne erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Saksamaa siseministeeriumi teatel ei ole juhus, et sellised hübriidrünnakud toimuvad vahetult enne valimisi.

Ajalehe Bild ja teiste meediaväljaannete teatel sarnanesid Düsseldorfist lõunas asuvast Dormagenist leitud seadeldised nendega, mis avastati varem lähedal asuvast Bergheimi alajaamast. Seal heideti elektriliinidele esemeid, et tekitada võrgutaristus lühis. 

Bergheimi intsidendi tõttu lülitus teisipäeval välja 4200 megavatti tootmisvõimsust, kuid elektrikatkestusi see kaasa ei toonud.

Siseminister kahtlustab sabotaažikatsete taga kliimaäärmuslust

Saksamaa võimude hinnangul on riigi elektrivõrgu vastu suunatud hiljutiste sabotaažiaktide taga radikaalne kliimaaktivist. Praegu otsitakse 48-aastast kahtlusalust.

"Eeldame, et tegemist on kliimaäärmuslusega," ütles siseminister Alexander Dobrindt reedel, kui ametivõimud kinnitasid, et Lääne-Saksamaal Nordrhein-Westfaleni (NRW) liidumaal Gevelsbergis asuvast kahtlusaluse korterist leiti lõhkeainejälgi.

Teisipäeval korraldasid tundmatud isikud sabotaažiakte NRW ja kirdepoolsel Brandenburgi liidumaal asuvate elektrijaamade vastu.

Nordrhein-Westfaleni liidumaa peaministri Herbert Reuli sõnul saadeti julgeolekuametnikele ja ajakirjanikele kirju, milles võeti osa tegude eest vastutus. Need kirjad sisaldasid plaanide kohta täpseid üksikasju ning neis nimetab autor oma motiiviks võitlust fossiilkütuste vastu.

Liitlased avaldasid Saksamaale toetust pärast seda, kui riik süüdistas Moskvat augustis Leipzigi/Halle lennujaamas toimunud droonirünnakus. Seda nähakse osana hübriidsõjast, mille eesmärk on hirmutada ja lõhestada riike, mis on toetanud Ukrainat alates Venemaa täiemahulisest sissetungist 2022. aastal. Venemaa on süüdistused tagasi lükanud.

Kantsler Friedrich Merzi pressiesindaja sõnul näitab nurjatud või ebaõnnestunud rünnakute arv seda, kuidas riigi turvameetmed toimivad.

Sel nädalal toimunud teises sabotaažiaktis kahjustati elektrit juhtiva materjaliga seadeldiste abil elektriliine Brandenburgi liidumaal, mis on üks piirkonna olulisimaid kõrgepingesõlmi.

Lisaks avastas politsei reede öösel kell kolm Bremeni lähedal Ganderkesees, et ühe alajaama juhtimiskeskuse uks oli lahti murtud. Piirkond otsiti läbi kopteri ja teenistuskoertega. 

Politsei teatel rajatis kahjustada ei saanud ja ühtegi kahtlusalust ei tabatud, kuid juhtumi uurimine jätkub.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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