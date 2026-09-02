Uus õppeaasta algab Venemaa koolides mitmete muudatustega õppekavades ja õppeprotsessis, mis suurendavad sealses koolihariduses propagandistlikku komponenti. Muudatused puudutavad muu hulgas ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õppekavade uuendamist, vaimse ja kõlbelise kultuuri õppeaine sisseviimist ning ümberkorraldusi sõjalises väljaõppes.

Ühed kõige märgatavamad muudatused puudutavad ühiskonnaõpetust, vahendas uudistekanal RBK-Ukraina väljaande "Agentstvo. Novosti" uuringut. Uuest õppeaastast kaob see õppeaine kaheksanda klassi õppekavast ning seda õpetatakse edaspidi ainult üheksandas klassis ja gümnaasiumiastmes uue õpiku järgi.

Õpiku autorite kollektiivi juht on Vene presidendi abi ning Venemaa ajaloo ja riikliku ideoloogia kujundamise keskseid tegelasi Vladimir Medinski. Õpikus käsitletakse sõda läänega, Venemaa "traditsioonilisi väärtusi" ja sotsiaalmeedia ohtlikkust.

Üheksanda klassi ühiskonnaõpetuse kaks esimest tundi antakse pealkirja all "Venemaa – meie püha riik".

Viienda klassi õpilastele lisandub teisel poolaastal õppeaine "Venemaa vaimne ja kõlbeline kultuur".

Selle deklareeritud eesmärk on kujundada traditsioonilisi väärtusi. Tundides õpitakse tundma Vene riigi- ja ühiskonnategelasi, kultuuri suurkujusid , teadlasi ja sõjaväelasi, sealhulgas ka Ukrainas toimuvas agressioonisõjas osalenuid.

Alates 1. septembrist 2027 on kavas hakata seda õppeainet õpetama ka kuuendas ja seitsmendas klassis.

Võõrkeele maht väheneb, sõjalise väljaõppe andmine kasvab

Veel üks muudatus puudutab võõrkeeli. Viiendast kuni seitsmenda klassini vähendatakse tundide arvu kolmelt tunnilt nädalas kahele.

Samal ajal jagatakse õppeaine "Ohutuse ja kodumaa kaitse alused" kaheks kohustuslikuks õppeaineks – "Igapäevane ohutus" ja "Sõjalise väljaõppe alused". Kummagi jaoks on ette nähtud 34 tundi.

Võim juurutab ajalooõpetuse kontseptsiooni

Veel ühe uuendusena võetakse haridusasutustes kasutusele ajalooõpetuse uus kontseptsioon.

Ülevaate kohaselt on kontseptsiooni eesmärk ühiskonna ühendamine ja patriootlikult meelestatud noore põlvkonna kujundamine. Agentstvo märkis, et selle aluseks on nõukogude filosoofi Georgi Štšedrovitski ideed.

Seega on väljaande arvutuste kohaselt propagandistlikuks liigitatud uuenduste arv 2026.–2027. õppeaastal enam kui kolm korda suurem kui aasta varem.