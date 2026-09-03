Möödunud suvi oli Eestis tavapärasest soojem

Augustiga sai läbi meteoroloogiline suvi, mis sagedaste vihmade tõttu kujunes tavapärasest sajusemaks ja päikest sai näha vähem.

Küll aga oli suvi tavalisest veidi soojem. Suve keskmiseks ööpäevaringseks õhutemperatuuriks kujunes 16,8 kraadi.

Kõige kuumem päev oli 29. juunil Valgas, sooja oli siis 29,7 kraadi. Kõige külmem oli ilm 2. juunil Kuusikul, mil öine miinimum langes 3,8 kraadini. Kõige soojem suvekuu oli juuli.

Kogu suve jooksul registreeriti vaid üks lühike kuumalaine ning seda Lõuna-Eestis. Suve ainus troopiline öö oli juulis Edela-Eestis.