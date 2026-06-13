Hispaania firmad andsid Läti Rail Balticu lepingu lõpetamise eest kohtusse

RB Rail teatas, et Rail Balticu Riiat läbiva raudteeliini põhitrassi projekteerimis- ja järelevalveteenuste leping lõpetati ettevõtetest IDOM, Consulting, Engineering, Architecture ning Ingenieria y Economia del Transporte (INECO) koosneva konsortsiumiga 2023. aasta oktoobris.

2026. aasta veebruaris said RB Rail ja transpordiministeerium konsultantide konsortsiumilt teate vahekohtumenetluse algatamise kohta, milles konsortsium taotleb neile hüvitise väljamõistmist enam kui 14 miljoni euro ulatuses.

Läti transpordiministeerium on omakorda esitanud konsultantide vastu vastuhagi, nõudes 3,37 miljoni euro suurust leppetrahvi. Lepingu tingimuste kohaselt lahendatakse vaidlus Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) juures rahvusvahelises vahekohtus, mille asukoht on Stockholmis.

RB Rail selgitas, et 26. septembril 2023 sai RB Rail konsultantide konsortsiumilt ühepoolse teate lepingust taganemise kohta.

Pikkade ja oluliste viivituste, konsultantide konsortsiumi koostatud projektide puuduste süstemaatilise kõrvaldamata jätmise ning muude lepinguliste kohustuste tähtajaks täitmata jätmise tõttu saavutas konsortsiumile määratud leppetrahv maksimaalse lubatud summa. Ühtlasi ületas viivituste kestus lepingus sätestatud lubatud piiri.

See andis mõlemale poolele õiguse lepingust ühepoolselt taganeda.

Läti ja Euroopa Liidu rahaliste huvide kaitsmiseks, võimalike riskide maandamiseks ning Rail Balticu projekti järjepidevuse tagamiseks kasutas RB Rail kokkuleppel transpordiministeeriumiga oma lepingulist õigust lepingust koheselt taganeda. Otsus põhines asjaolude põhjalikul hindamisel.

Pärast lepingu lõpetamist kuulutati välja uus hange projekti kõige küpsema etapi projekteerimistööde jätkamiseks. Hange ebaõnnestus, kuna kavandatud rahastusele vastavaid pakkumusi ei laekunud. Lepingu eeldatav maksumus oli kaheksa miljonit eurot, kuid laekus ainult üks pakkumus summas 39 miljonit eurot, mis ületas oluliselt olemasolevat rahastust.

Lisaks kiitis Läti valitsus 10. detsembril 2024 uuesti heaks ühenduse Leedust Eesti piirini, alustades ehitustöödega Leedu piiri ja Misa vahelisel lõigul ning viies lõpule Rail Balticu reisiterminali ehituse Riia lennujaamas ja Riia pearaudteejaama lõunaosas.

Riia lõik määrati projekti teise etapi prioriteediks, samas kui alternatiivina kiideti heaks uue ühenduse ehitamine Imantast Riia lennujaama.

RB Rail ja transpordiministeerium esindavad Läti riigi huve ning tegutsevad vastavalt lepingu tingimustele ja rahvusvahelisele praktikale. Vaidlusega seotud kulud ei ole EL-i toetuskõlblikud.

Arvestades vahekohtumenetluse olemust ja kohaldatavaid konfidentsiaalsustingimusi, ei avalikustata menetluse sisu kohta üksikasjalikku teavet, et tagada Läti huvide tõhus kaitse, teatas RB Rail.

RB Raili veebilehel olev teave näitab, et INECO võitis 2019. aasta hanke Rail Balticu raudteeliini Riia lõigu ehitusprojekti ja järelevalve teenuste osutamiseks. Võidupakkumuse summa oli 12,989 miljonit eurot.

Transpordiministeerium teatas varem LETA-le, et Läti huvide esindamiseks ICC vahekohtus seoses Rail Balticu Riia lõigu projekteerimislepinguga on vaja riigieelarvelist rahastust.

Selle aasta 17. veebruaril võttis valitsus teadmiseks transpordiministeeriumi koostatud teabearuande Läti huvide esindamise kohta vahekohtumenetluses.

Ministeerium selgitas, et rahastust on vaja projekti huvide täieliku õigusliku ja rahalise kaitse tagamiseks vahekohtumenetluses.

Nagu varem teatatud, võib RB Raili andmetel Rail Balticu esimese etapi maksumus Balti riikides ulatuda 14,3 miljardi euroni, millest 5,5 miljardit eurot on projekti kulud Lätis.

Rail Baltic on Euroopa standardrööpmelaiusega (1435 mm) elektrifitseeritud raudtee reisi- ja kaubaveoks, mis ehitatakse Tallinnast Leedu-Poola piirini. Raudtee kogupikkus on 870 kilomeetrit.