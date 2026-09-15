Harri Tiido: suure raha suured mured

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all ülirikaste suurejoonelised plaanid. Tõeliselt rikkad vaatavad ise, kus ja mida lasta rajada, et muu seltskonnaga mitte seguneda, märgib Tiido.

Igal inimesel omad mured. Ja ülirikastel on ülimured, sest nii palju on kokku aetud ja ei saa ju lasta sellel kõigel kaduma minna. Rääkimata ülirikka enese üliväärtuslikust elust. Seni on paljudel mureks olnud see, et ega nende varast mingi osa igasuguste jobude, ehk vähem rikaste, või – hoidku jumal – vaeste heaks ei läheks. Sellest ka rikkurite suure osa patoloogiline kalduvus palgata maksueksperte ja juriste, et vähendada oma tulust maksudeks ehk ühiskonna üldvajadusteks minevat summat. Kuid sellel seekord ei peatu.

Hakatuseks mõni sõna sellest, kuidas suure rikkusega kaasneb suur mõju, näiteks tehnoloogiline, aga ka poliitiline. Riik on mitmetele tegelastele muutunud piiranguks, millest soovitakse vabaneda. Miks peaksid mingid parlamendisaadikud otsustama, kuidas tohib äri teha, kas tehisintellekti peaks piirama ja nii edasi. Sündinud on mitmeid ideid sõltumatute territooriumite rajamiseks, et kehtestada seal üksikisiku – ehk siis rikkuri – täielik suveräänsus.

Seni on idee arenenud üle kivide ja kändude. Üks tuntud projekt oli California Forever. Avalikuks sai see 2023, kui investorid ostsid kokku nii palju maad, et USA julgeolekuteenistused kahtlustasid juba Hiina võimalikku tausta. Nimelt oli osa maast Travise õhujõudude baasi lähedal. Tegelikult oli plaanis ehitada nullist alates üles linn umbes 400 000 elaniku jaoks. Ja uus asum pidanuks olema uute valitsemisvormide proovimiseks, sest kaua sa seda demokraatiat ikka kannatad.

Projekt lagunes koost aasta hiljem, kui kohalikud elanikud haisu ninna said ja mõistsid, mida see tähendaks kohalikule põllumajandusele ja kohaliku jõe delta ökosüsteemile. Asi jäi katki, kuigi projekti eestvedaja pole kuulu järgi loobunud ja püüab omandatud maad muuta laevaehituse, sõjatööstuse ja tehnoloogia keskuseks.

See projekt oli vaid eelmaik. Donald Trumpi administratsioonis olla mitmeid tegelasi, kes püüavad sarnaseid vabaduse linnu luua, näiteks San Franciscos Presidios ja ühes vanas merelennuväe baasis. Sarnaste linnade loomise kavadest on olnud juttu ka Gröönimaa ning Gaza sektori kontekstis. Võib-olla heidab see Trumpi seltskonna huvidele uut valgust…

Muude plaanide osas on räägitud Palantiri ja Paypali kaasasutaja Peter Thieli ja teiste tehnomiljardäride kavast rajada merel baseeruvaid kogukondi ja terveid riike, kus kehtiksid omad seadused ja omad reeglid.

Kui vaadata mureliku pilguga tulevikku, on ülirikastel mõttes vajadus tagada "üks kindel linn ja varjupaik".

Viimsepäevamõtted ja neile kinnisvaralise vormi leidmise vajadus on loonud lisaks ülirikaste plaanidele tegelikult terve tööstusharu, iselaadse punkriteenuste pakkumise. Koduse maa-aluse punkri pidavat kuulu järgi maja taha aeda saama juba paarikümne tuhande dollariga. Hinnaskaala teine ots on piiratud vaid kujutlusvõimega.

"Need turvapaigad on konstrueeritud igas mõttes vastupidavust silmas pidades."

Pärisrikastele, kes ka viimsepäeva järel soovivad harjunud mugavusi nautida, on loodud mitmeid potentsiaalseid pelgupaiku. Need turvapaigad on konstrueeritud igas mõttes vastupidavust silmas pidades, tagamaks turvalisuse ja enesevarustatuse looduskatastroofide, tuumarünnakute, pandeemiate ja muude globaalse ulatusega kataklüsmide puhuks.

Näiteks Elysium Uus-Meremaal luksuslike eluruumide, spaa ja gurmeetoiduga. Prantsusmaal on koht nimega Citadel, Jaapanis tipptehnoloogiline Quantum Ark, Kansases Survival Condo endises raketibaasis, Tšehhimaal on maa-alune Oppidum, Šveitsis Quantum Underground, Saksamaa mägialadel Vivos Europa One. Lisaks veel ketid nagu Orsos Islands ehk Orsose saared, mis kujutavad viimsepäeva pelgupaika vee peal. Või globaalne maa-aluste varjupaikade võrgustik Terra Vivos. Ja nii edasi.

Tõeliselt rikkad vaatavad ise, kus ja mida lasta rajada, et muu seltskonnaga mitte seguneda. Meta tegevjuht Mark Zuckerberg ehitab Havai Kauai saarel massiivset kompleksi hinnaga kuulu järgi üle 400 miljoni dollari. Sellest sada miljonit maksvat ainuüksi maa-alune punker. Peter Thiel ostis omal ajal maa Uus-Meremaal samal eesmärgil, aga kohalikud võimud blokeerisid tema plaanid. Uus-Meremaa näikse siiski endiselt olevat miljardäride seas populaarne tulevane varjupaik.

Ränioru miljardäridest olla suur osa juba soetanud mingi pelgupaiga, nagu ka mitmed muidu tuntused. Oracle'i kaasasutaja Larry Ellison ostis 2012 näiteks 98 protsenti Lanai saarest Havail. Midagi sarnast olla olemas ka Bill Gatesil, Oprah Winfrey´l, Richard Bransonil ja Google´i kaasasutajal Larry Page´il.

Elon Musk näiteks Maa peale ei looda ja sihib ikka avaruumi ehk siis Marsile. Vahepeatusega võib-olla Kuul, kuid see olla Maale liiga lähedal.

Huvitav projekt on käimas Argentinas. Asi on nimelt selles, et kui põhjapoolkeral vallanduks tuumasõda, siis peaks lõunapoolkera, täpsemalt Lõuna-Ameerika osa Kaljukitse pöörijoonest lõuna pool olema kaitstud tuumaradiatsiooni voogude eest. Ei oska seda väidet kommenteerida, kuid igal juhul on see piirkond hakanud ülijõukaid köitma.

Peter Thiel ostis aprillis Buenos Aireses 16 miljoni dollari eest kinnistu. Tema tees strateegilise turvapaiga vajadusest lõunapoolkeral on aluseks ka Ränioru eliiti kuuluva Martin Varsavsky projektile Mendozas.

Varsavsky asutas firma Campo Wamani ja omandas maa-ala, mis võrdub Buenos Airese viiekordse pindalaga. Sinna kavandatakse täiesti sõltumatut elukeskkonda, kus elektrit toodetakse päikesepaneelidega, vett saadakse mägiallikatest ja olemas on ka oma lennuväli. Lisaks rajatakse sinna andmekeskus, kuhu on kavas laadida suured keelemudelid, et katastroofi korral oleks tehnomiljardäridel juurdepääs digivõimalustele ka juhul, kui globaalne serverite süsteem enam ei toimi.

Varsavsky propageeris projekti algul kui tehnomagnaatide pelgupaika kolmanda ilmasõja puhuks, aga kui asi Financial Timesi kaudu laiemalt avalikuks sai, hakkas ta küll rääkima lihtsast puhkekeskusest.

Inimkond kui selline on ülirikastele ohverdatav nähtus, tähtis on vaid parimate ehk nende endi säilimine. Küll tehisaru aitab ka ilma ülejäänud inimesteta hakkama saada.

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