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Ukraina kritiseeris Iirimaad alumiiniumoksiidi ekspordi pärast Venemaale

Välismaa
Iirimaa peaminister Michael Martin ütles, et Vene emaettevõttele kuuluva Aughinish Alumina sanktsioonide ala panek kahjustaks Iirimaad ja EL-i rohkem kui Venemaad.
Iirimaa peaminister Michael Martin ütles, et Vene emaettevõttele kuuluva Aughinish Alumina sanktsioonide ala panek kahjustaks Iirimaad ja EL-i rohkem kui Venemaad. Autor/allikas: SCANPIX / PA Images
Välismaa

Ukraina saatkond Iirimaal kritiseeris seal asuvast tehasest endiselt toimuvat alumiiniumoksiidi eksporti Venemaale. Iirimaa valitsus on ekspordi toimumise suhtes algatanud küll uurimise, kuid ei kiirusta takistama selle sõjatööstuses kasutatava materjali jõudmist Venemaale.

Ukraina saatkonna avalduses väljendatakse alumiiniumoksiidi jätkuva ekspordi pärast Iirimaalt Venemaale tõsist muret ning märgitakse, et alumiiniumoksiidi kasutab ulatuslikult Venemaa sõjatööstuskompleks, teatas Iirimaa rahvusringhääling RTÉ.

Limerickis asuv Aughinish Alumina tehas on Euroopa suurim alumiiniumoksiidi rafineerimistehas ja ekspordib eri andmetel 40–80 protsenti oma toodangust otse Venemaale. Tehases ekstraheeritakse alumiiniumoksiid boksiidist ja seejärel eksporditakse see sinna, kus seda kasutatakse alumiiniumi tootmiseks.

Ukraina saatkond viitas ka sellele, et tehase eksport Venemaale on märgatavalt suurenenud pärast Vene vägede täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta 24. veebruaril.

"Tekitab muret, et kaubandusandmete kohaselt on see kaubavoog märkimisväärselt suurenenud: eksport on kasvanud 196 miljonilt eurolt 2021. aastal 318 miljoni euroni 2025. aastal, mis asetab Vene Föderatsiooni Iirimaa alumiiniumoksiidi ekspordi suurimaks sihtkohaks, edestades traditsioonilisi Euroopa partnereid," teatas saatkond.

Saatkonna avalduse kohaselt on sellised andmed tõsiselt murettekitavad, kuna alumiiniumi kasutatakse paljude Venemaa sõjaliste süsteemide, sealhulgas ballistiliste rakettide Iskander-M, hüperhelikiirusega rakettide Tsirkon, tiibrakettide H-101 (v.k X-101) ja Kalibr ning ründedroonide Shahed-136/Geran-2 tootmisel. Alumiinium kui kerge, tugev ja korrosioonikindel materjal leiab sõjatehnikas laialt lasutamist.

Eelmise nädala lõpus otsustas Euroopa Komisjon tehase järgmisest, praegu ette valmistatavast sanktsioonipaketist välja jätta. See juhtus vaatamata peaaegu 40 Euroopa Parlamendi liikme, sealhulgas parlamendi asepresidendi Pina Picierno üleskutsetele lisada see uude paketti.

"On vastuvõetamatu, et samal ajal kui Euroopa Liit rahastab Ukraina kaitset, tegutseb Venemaa omanduses olev ettevõte segamatult liikmesriigis, varustades Kremli sõjatööstust," leidis Itaaliast valitud parlamendiliige Euroopa Komisjonile saadetud kirjas.

Aughinish'i tehase ostis 2007. aastal Venemaa konglomeraat Rusal, mis on üks maailma suurimaid alumiiniumiettevõtteid. Rusali suuromanik on Vene miljardär Oleg Deripaska, kes on aastakümneid olnud Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedane usaldusisik ja kes on ise korduvalt olnud lääneriikide sanktsioonide sihtmärgiks.

Tehast käitav ettevõte väidab, et see järgib rangelt kõiki kohaldatavaid Euroopa Liidu õigusakte, sealhulgas sanktsioone, ekspordikontrolli meetmeid ja kaubanduseeskirju ning on rakendanud kogu oma tarneahelat hõlmavat tugevat sanktsioonide järgimise ja hoolsuskohustuse raamistikku.

Tehases töötab 475 inimest, aga selle tegevusega on kaudselt seotud veel mitusada muud töökohta.

Iirimaa riigiminister Niall Collins kaitses hiljutises telesaates valitsuse lähenemisviisi sellele küsimusele. Ta ütles, et ettevõtlusministeeriumi tellitud ülevaade, mis uurib muret tehases toodetava alumiiniumoksiidi kasutamise pärast Venemaa sõjatööstuses, valmib ja esitatakse Euroopa Komisjonile.

Ta kritiseeris ka selle teema meediakajastust, öeldes, et mõned artiklid pärinevad uudistekanalitest, millest mõnda võiks tema sõnul kirjeldada "kui mitteusaldusväärseid või kontrollimata veebisaite ja uudisteagentuure".

See oli viide viimastel nädalatel avaldatud Iirimaa väliskaubanduse andmetel ja lekkinud dokumentidel põhinevatele kajastustele, mida juhtis organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni paljastamisega tegelev uuriva ajakirjanduse projekt (OCCRP). See on meediakanalite kollektiiv, kuhu kuulub ka Iirimaa vanim ja mõjukaim päevaleht The Irish Times. OCCRP on kaua tegutsenud rühmitus, mis on tuntud keeruliste lugude avaldamise poolest, mis põhinevad suurtel finants- ja ettevõtete andmete kogumitel. See on viimastel aastakümnetel olnud seotud paljude auhinnatud uurimiste avaldamisega, millest enamik on keskendunud ettevõtete andmetele, korruptsioonile Venemaal või Ida-Euroopas või offshore-maksuüksustele, märkis RTÈ.

OCCRP uurimise tulemusel jõuti järeldusele, et Aughinish Alumina tehasest eksporditud alumiiniumoksiid töödeldakse alumiiniumiks ja müüakse klientidele, kelle hulgas on ka Moskvas asuv kaupleja, kes on tarninud Venemaa relvatootjatele sadade miljonite dollarite väärtuses alumiiniumi.

"Nende relvatootjate hulka kuulub üle 40 ettevõtte, millele EL on sanktsioonid kehtestanud ja kelle relvad on tapnud tuhandeid tsiviilisikuid ja põhjustanud ulatuslikku kahju Ukrainas," öeldi OCCRP meediaraportis.

Vastuseks selliste teadete kohta esitatud küsimustele ütles minister Collins: "Kõigil on ühine vastutus kontrollida seda, mida nad ütlevad ja mida nad teatavad."

Küsimusele, kuidas valitsus kavatseb oma läbivaatamise käigus Iirimaalt Venemaale eksporditud alumiiniumoksiidi kasutamise üksikasju kontrollida, vastas minister Collins: "Ettevõtlusministeerium, see on nende töö ja ma arvan, et peame neile selleks ruumi andma."

"Oluline on see, et ministeeriumil tuleb lubada oma ülevaade ja uurimine läbi viia ning Euroopa Liit kui 27 liiget tervikuna teeb seejärel faktide põhjal teadliku otsuse," ütles ta. "Valitsuse ülesanne on läbi viia uurimine, teha koostööd ettevõttega ja Euroopa Komisjoniga," lisas ta.

Teisipäeval ütles ettevõtlusminister Peter Burke Iiri rahvusringhäälingu RTÉ saates Morning Ireland, et riigi statistikaameti (CSO) avaldatud tehase alumiiniumoksiidi ekspordi statistikat kontrollitakse nüüd selle täpsuse osas. Ta ütles, et tehast käitav ettevõte esitas CSO-le ebatäpsed andmed ja et neid nüüd parandatakse.

CSO oli saanud andmeid, mis näitasid, et üle 80 protsendi Aughinish Alumina eksporditud materjalist saadeti Venemaale. Minister Burke ütles, et tema arusaamist mööda on ettevõtte ajakohastatud näitaja umbes 45 protsenti.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RTÉ

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